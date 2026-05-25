Σκάνδαλο ή business deal; Ο Πύργος Τραμπ στην Τιφλίδα χτίζεται σε γη συνδεδεμένη με γιο ηγέτη υπό αμερικανικές κυρώσεις

Σύμφωνα με τον Guardian που επικαλείται επίσημα στοιχεία, ο Πύργος Τραμπ (Trump Tower) που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, την Τιφλίδα, θα χτιστεί σε οικόπεδο μέρος του οποίου ανήκει στον γιο του ηγέτη της χώρας, ο οποίος υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις.

Ο προτεινόμενος ουρανοξύστης, μια κοινοπραξία μεταξύ ενός τοπικού επιχειρηματικού σχήματος και του Trump Organization, το οποίο διαχειρίζονται οι γιοι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, θα ανεγερθεί σε οικόπεδο του οποίου ο σημερινός καταγεγραμμένος ιδιοκτήτης είναι το International Charity Fund Cartu.

Σύμφωνα με επίσημα αρχεία, το International Charity Fund Cartu ανήκει εξ ολοκλήρου στο Cartu Group JSC, το οποίο με τη σειρά του ανήκει κατά 35% στον Ούτα Ιβανισβίλιι, τον μεγαλύτερο γιο του Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, του δισεκατομμυριούχου πολιτικού που είναι επίτιμος πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος της Γεωργίας.

Ο Μπιντζίνα Ιβανισβίλι, ο οποίος αναγνωρίζεται ευρέως ως ο de facto ηγέτης της γεωργιανής κυβέρνησης, τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις από την κυβέρνηση Μπάιντεν το 2024 με την αιτιολογία ότι «υπονόμευε το δημοκρατικό και ευρωατλαντικό μέλλον της Γεωργίας προς όφελος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Ο Ούτα Ιβανισβίλι, ο οποίος δεν υπόκειται σε κυρώσεις, κατείχε το 100% της Cartu Group JSC έως το 2024, αλλά μείωσε τη συμμετοχή του στο 35% όταν ο πατέρας του, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Γεωργίας, τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με τον Guardian, δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί σήμερα το υπόλοιπο 65% της ιδιοκτησίας της Cartu Group JSC, καθώς οι μεμονωμένες συμμετοχές κάτω του 5% μπορούν να διατηρούνται ανώνυμα.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων, οι Αμερικανοί πολίτες απαγορεύεται να συναλλάσσονται, να διεκπεραιώνουν πληρωμές ή να παρέχουν υπηρεσίες προσωπικά στον Ούτα Ιβανισβίλι χωρίς σχετική άδεια. Ωστόσο, προβλέπεται εξαίρεση για επιχειρήσεις που ελέγχονται από τον ίδιο.

Οι δεσμοί μεταξύ της Trump Organization και της οικογένειας Ιβανισβίλι αναμένεται να προκαλέσουν νέες ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, που σχετίζεται με την εμπορική αξιοποίηση του ονόματος του προέδρου των ΗΠΑ από κατασκευαστές οι οποίοι επιδιώκουν να προωθήσουν και να πουλήσουν οικιστικά και τουριστικά συγκροτήματα.

Παρόμοιες συμφωνίες που έχει συνάψει η Trump Organization περιλαμβάνουν ένα πολυτελές ξενοδοχείο και γήπεδο γκολφ στο Ομάν, το οποίο κατασκευάζεται σε γη που ανήκει στην κυβέρνηση της χώρας.

Το έργο αυτό, καθώς και άλλα τρία, υλοποιούνται σε συνεργασία με θυγατρική εταιρεία της σαουδαραβικής εταιρείας ακινήτων Dar Al Arkan, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με περσινό δημοσίευμα των New York Times.

Ο Λευκός Οίκος έχει αναφέρει ότι «ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του» έχουν «ποτέ εμπλακεί ή πρόκειται να εμπλακούν σε συγκρούσεις συμφερόντων».

Τέσσερις γεωργιανές εταιρείες - οι Archi Group, Biograpi Living, Blox Group και Finvest Georgia - μαζί με τη Sapir Organization με έδρα τις ΗΠΑ, έναν μακροχρόνιο συνεργάτη του Trump Organization, προχωρούν σε συνεργασία για την κατασκευή του ψηλότερου κτιρίου της Γεωργίας.

Δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε καμία από τις παραπάνω εταιρείες ή στα στελέχη τους.

Ο ιδρυτής της Archi Group, ο επιχειρηματίας Ιλία Τσουλάια, έχει στο παρελθόν διατελέσει βουλευτής του κόμματος Γεωργιανό Όνειρο, ενώ η Biograpi Living αποτελεί μέρος του ομίλου Wissol Group, που ανήκει στους αδελφούς Σόσο και Λεβάν Πχάκατζε, η σιωπή των οποίων σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές αναταραχές στη Γεωργία έχει σχολιαστεί στον εγχώριο Τύπο.

Το οικόπεδο στο κέντρο της Τιφλίδας, όπου θα ανεγερθεί ο Πύργος Τραμπ, ήταν παλαιότερα σοβιετικό ιπποδρόμιο. Σήμερα ανήκει στο International Charity Fund Cartu, ωστόσο το 2023 επιτεύχθηκε συμφωνία για την πώλησή του σε μια εταιρεία με την ονομασία Central Park Avenue LLC.

Μόνο ένα μικρό, περιφερειακό τμήμα της συγκεκριμένης έκτασης έχει μέχρι στιγμής μεταβιβαστεί στη Central Park Avenue LLC. Η ολοκλήρωση της πώλησης του μεγαλύτερου μέρους του οικοπέδου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μόλις η International Charity Fund Cartu λάβει την καταβολή του τιμήματος αγοράς.

Ο δικηγόρος του Ιβανισβίλι, Τέμο Τσικβάτζε, δήλωσε: «Η οικογένεια του Μπιντζίνα Ιβανισβίλι κατείχε συνολικά 511.880 τετραγωνικά μέτρα γης στον χώρο του πρώην ιπποδρόμου». «Ο Μπιντζίνα Ιβανισβίλι δώρισε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γης — 431.735 τ.μ. — στο κράτος και σήμερα κατασκευάζει σε αυτήν, με δικά του έξοδα, έναν δημόσιο χώρο, το Central Park. Για το υπόλοιπο τμήμα της έκτασης — 80.000 τ.μ. — υπεγράφη προκαταρκτική σύμβαση αγοραπωλησίας στις 16 Οκτωβρίου 2023. Με βάση τη συμφωνία αυτή, ο μελλοντικός ιδιοκτήτης είναι η Central Park Avenue LLC (αν και ένα τμήμα της έκτασης — 9.645 τ.μ. — έχει ήδη μεταβιβαστεί πλήρως). Η μεταβίβαση του υπόλοιπου οικοπέδου στον μελλοντικό ιδιοκτήτη θα πραγματοποιηθεί μόλις καταβληθεί το τίμημα, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας».

Το έργο Trump Tower έχει θεωρηθεί από επικριτές του Μπιντζίνα Ιβανισβίλι στη Γεωργία ως μια προσπάθεια προσέγγισής του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, στελέχη του κόμματος Γεωργιανό Όνειρο έχουν προβάλει έντονα το έργο ως ψήφο εμπιστοσύνης προς την οικονομία και τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Γεωργίας, Σάλβα Παπουασβίλι, από το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο, έχει δηλώσει ότι «όταν η εταιρεία του Τραμπ εισέρχεται στη Γεωργία με το δικό της brand, αυτό σημαίνει ότι έχει ισχυρή κατανόηση του υφιστάμενου περιβάλλοντος. Φυσικά, ο Τραμπ και η εταιρεία του είναι προσεκτικοί ώστε να προστατεύουν τη φήμη που έχουν χτίσει».

Ο Σάντρο Κεβκισβίλι, υπεύθυνος του προγράμματος κατά της διαφθοράς στο Transparency International Georgia, δήλωσε ότι υπάρχουν λόγοι ανησυχίας πως το έργο του Trump Tower στη Γεωργία «δεν αποτελεί απλώς μια ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία, αλλά μάλλον μια πολιτική».

Η εμπλοκή τουλάχιστον ενός επιχειρηματία με διασυνδέσεις με το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο αποτέλεσε την πρώτη πηγή ανησυχίας, ανέφερε. «Δεύτερον, μέχρι σήμερα το οικόπεδο στο οποίο σχεδιάζεται το έργο ανήκει στο International Charity Fund Cartu, μια φιλανθρωπική οργάνωση που συνδέεται με την οικογένεια του Μπιντζίνα Ιβανισβίλι, επίτιμου προέδρου του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο και προσώπου που ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στη Γεωργία. Και τρίτον, το γεγονός ότι μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στο Γεωργιανό Όνειρο - στα οποία πρόσφατα επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τη σκόπιμη διάδοση ψευδών πληροφοριών σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία - παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη επιχειρηματική συμφωνία ως πολιτική νίκη του κυβερνώντος κόμματος».

Πηγή: skai.gr