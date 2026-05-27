Σειρά επαφών με τεχνολογικούς κολοσσούς πραγματοποιεί η Μέτσολα στις ΗΠΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Τρίτη η επίσκεψη της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στη Σίλικον Βάλεϊ (Silicon Valley), η οποία θα διαρκέσει έως την Πέμπτη (26–28 Μαΐου), με το πρόγραμμα να επικεντρώνεται σε ζητήματα τεχνολογίας, εμπορίου και διατλαντικής συνεργασίας.

Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνονται συναντήσεις με κορυφαίες εταιρείες του τεχνολογικού τομέα, μεταξύ των οποίων οι Meta, Cisco, AMD, Nvidia, Apple, Google, YouTube, καθώς και την ASML.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η επαφές της κα. Μέτσολα εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές, την κυβερνοασφάλεια, τους ημιαγωγούς και τις αλυσίδες εφοδιασμού στον τεχνολογικό τομέα. Κατά την επίσκεψή της, η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρεται στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο στοχεύει τόσο στην ενίσχυση της καινοτομίας όσο και στην προστασία των χρηστών.

Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειες για ενίσχυση της τεχνολογικής της αυτονομίας και της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το cloud, οι ημιαγωγοί και η ψηφιακή διακυβέρνηση. Παράλληλα, στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών τεχνολογικών οικοσυστημάτων.

Πέρα από τις εταιρικές συναντήσεις, η κα. Μέτσολα θα συμμετάσχει σε στρογγυλή τράπεζα με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley, καθώς και σε συζήτηση με το δίκτυο “Europeans in Tech”, το οποίο συγκεντρώνει ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, μηχανικούς και ερευνητές.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης ομιλία στο Stanford University, όπου αναμένεται να αναφερθεί στη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας και στον ρόλο της τεχνολογίας στο διεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα, η επίσκεψη συνοδεύεται από επαφές και παράλληλες αποστολές επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ΗΠΑ, με αντικείμενο την ενέργεια, τους ημιαγωγούς, τη διαστημική συνεργασία, τη νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη και ζητήματα ψηφιακής πολιτικής.

Συνάντηση με Ζάκερμπεργκ

Στο περιθώριο της επίσκεψης, η κα. Μέτσολα είχε συνάντηση με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, οι συζητήσεις αφορούσαν τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στο ρυθμιστικό πλαίσιο για το διαδίκτυο και τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ