Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Ένας Έλληνας υπήκοος κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, που πιστεύεται ότι είναι του Ιράν, σχετικά με την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό «Iran International» με έδρα το Λονδίνο, στη Βρετανία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική αστυνομία.

Η αντιτρομοκρατική αστυνομία ανέφερε ότι ο Ιωάννης Αϊδινίδης, 46 ετών, ο οποίος διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας, συνελήφθη το Σάββατο 16 Μαΐου και κατηγορήθηκε βάσει του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας.

Ο Αϊδινίδης αναμένεται να εμφανιστεί στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ αργότερα την Παρασκευή.

Η υπόθεση κατασκοπείας στη Βρετανία

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι κατηγορίες πιστεύεται ότι σχετίζονται με το Ιράν και με την στοχοποίηση ενός δημοσιογράφου με έδρα τη Βρετανία στο «Iran International», το οποίο είναι επικριτικό απέναντι στην κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Αξιωματικοί δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν να υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.

«Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται στα περσικά μέσα ενημέρωσης», δήλωσε η Χέλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας στο Λονδίνο.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με διάφορους οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλειά τους, και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέονται με αυτή την έρευνα».

Τον Απρίλιο, τρία άτομα κατηγορήθηκαν για απόπειρα εμπρησμού σε κτίρια που συνδέονται με την «Iran International» στο βορειοδυτικό Λονδίνο, αν και η πυρκαγιά δεν προκάλεσε ζημιές ή τραυματισμούς.

Η βρετανική αστυνομία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι διερευνούσε αν υπήρχαν ιρανικές συνδέσεις με το συγκεκριμένο περιστατικό και με μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε εβραϊκούς χώρους στην πρωτεύουσα.

Μια φιλοϊρανική ομάδα με την ονομασία Ashab al-Yamin al-Islamiyya (HAYI) είχε αναλάβει την ευθύνη για τα περισσότερα από τα περιστατικά.

Πηγή: lifo.gr