Δεν παραδίδει τα όπλα η ΔΗΠΑ - Πρώτη ανάγνωση των βουλευτικών εκλογών

Σε πρώτη ανάγνωση και αποτίμηση του αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου προχώρησε το Πολιτικό Γραφείο της ΔΗΠΑ, το οποίο συνεδρίασε με αντικείμενο την ανάλυση της εκλογικής επίδοσης του κόμματος που έμεινε εκτός Βουλής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοκρατικής Παράταξης, κατά τη συνεδρία έγινε μια αρχική καταγραφή των λόγων που οδήγησαν στο αρνητικό αποτέλεσμα, με τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου να καταθέτουν απόψεις και εκτιμήσεις μέσα από διαδικασία αυτοκριτικής.

Όπως αναφέρεται, το αποτέλεσμα «ήταν ιδιαίτερα αρνητικό» και δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και τους στόχους που είχε θέσει η Παράταξη ενόψει των εκλογών.

Παράλληλα, αποφασίστηκε με ανάληψη συλλογικής ευθύνης η συνέχιση της συζήτησης σε επαρχιακό επίπεδο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε υποψηφίους, στελέχη, μέλη και φίλους της ΔΗΠΑ να τοποθετηθούν και να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Η διαδικασία αναμένεται να κορυφωθεί στις αρχές Ιουλίου με τη διοργάνωση διευρυμένης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης, κατά την οποία θα γίνει ο τελικός απολογισμός του εκλογικού αποτελέσματος και θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα της Παράταξης.

Την ίδια ώρα, το Πολιτικό Γραφείο επαναβεβαίωσε ομόφωνα ότι η ΔΗΠΑ, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος, «θα συνεχίσει να έχει και ρόλο και λόγο στα πολιτικά δρώμενα της πατρίδας».