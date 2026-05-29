Μετασεισμοί των Βουλευτικών: Παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος του ΕΛΑΜ ο Μιχάλης Μιχαήλ

Τραμπ: Αυτοί είναι οι όροι για το Ιράν, θα συνεδριάσουμε τώρα για την τελική μου απόφαση - Επιφυλακτική η Τεχεράνη

«Ήρθε η ώρα για γενναίες αποφάσεις», αναφέρει σε μακροσκελή ανάρτησή του ο υποψήφιος του κόμματος στην Πάφο

Την παραίτησή του από τη θέση του αντιπροέδρου του ΕΛΑΜ ανακοίνωσε ο Μιχάλης Μιχαήλ, λίγες ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δεν κατάφερε να εξασφαλίσει εκλογή στην επαρχία Πάφου.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο κ. Μιχαήλ ευχαρίστησε όσους στάθηκαν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας λόγο για σχέση εμπιστοσύνης και στήριξης που ξεπερνά τις πρόσφατες εκλογές.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του από τη θέση του αντιπροέδρου, την οποία, όπως σημείωσε, υπηρέτησε για 13 χρόνια, χαρακτηρίζοντας το ΕΛΑΜ ως «δεύτερη οικογένεια» και υπογραμμίζοντας ότι αφιέρωσε σημαντικό κομμάτι της ζωής του στο κόμμα.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «γλυκόπικρη γεύση» μετά τις βουλευτικές εκλογές, σημειώνοντας ωστόσο ότι σέβεται απόλυτα το αποτέλεσμα και τη «σκληρή πραγματικότητα», χωρίς, όπως είπε, «γκρίζες ζώνες και σκιές».

Παράλληλα, ανέφερε πως θεωρεί ότι ο κύκλος του «σε αυτό το κομμάτι έχει κλείσει», ξεκαθαρίζοντας ότι αποχωρεί χωρίς πικρία ή παράπονο, αλλά με αίσθημα πληρότητας και ευγνωμοσύνης.

Στην ανάρτησή του υπενθύμισε ότι συμμετείχε σε οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις και υπηρέτησε για οκτώ χρόνια ως δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Πάφου, σημειώνοντας ότι πλέον θέλει να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του και στον εαυτό του.

Κλείνοντας, συνεχάρη τους εκλεγμένους του κόμματος και τους ευχήθηκε «μάχες για τον τόπο και τον κόσμο».

Αυτούσια η τοποθέτηση του Μιχάλη Μιχαήλ


