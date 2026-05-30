Πέρασε ο δρακόντειος νόμος κατά των ΛΟΑΤΚΙ στη Γκάνα – Χαρακτηρίζεται ως ένας από τους «πιο περιοριστικούς στον κόσμο»

Το Κοινοβούλιο της Γκάνας ενέκρινε την Παρασκευή ένα από τα αυστηρότερα νομοσχέδια κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην Αφρική, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια νομοθετική πρωτοβουλία που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς.

Το λεγόμενο «Νομοσχέδιο για τα Ανθρώπινα Σεξουαλικά Δικαιώματα και τις Οικογενειακές Αξίες» είχε εγκριθεί αρχικά από τους βουλευτές το 2024, όμως δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ καθώς δεν έλαβε την απαραίτητη προεδρική έγκριση πριν από την αλλαγή κυβέρνησης.

Τον Φεβρουάριο του 2026 επανήλθε στη Βουλή με ορισμένες τροποποιήσεις και πλέον εγκρίθηκε εκ νέου, ανοίγοντας τον δρόμο για να γίνει νόμος του κράτους.

Γκάνα: Τι προβλέπει ο νόμος για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα

Το νομοσχέδιο προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών για άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες, γκέι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς ή κουίρ (ΛΟΑΤΚΙ).

Παράλληλα, επεκτείνει σημαντικά το πεδίο των ποινικών κυρώσεων. Κοινώς, το νέο νομοσχέδιο για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στη Γκάνα, δεν στοχοποιεί μόνο τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, οι οποίες ήδη θεωρούνται παράνομες στην αφρικανική χώρα βάσει παλαιότερης νομοθεσίας, αλλά και τη δημόσια υποστήριξη των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου: «Άτομα που δηλώνουν δημόσια ότι ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα μπορούν να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης έως τριών ετών. Η "προώθηση", η υπεράσπιση ή η υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις και πολυετείς ποινές φυλάκισης».

Όσον αφορά τις οργανώσεις, τις συλλογικότητες ή τις ομάδες που δραστηριοποιούνται υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων, κινδυνεύουν με απαγόρευση λειτουργίας και ποινικές κυρώσεις.

Αντίστοιχα, πολίτες που γνωρίζουν ότι κάποιο πρόσωπο είναι ομοφυλόφιλο ή συμμετέχει σε σχετικές δραστηριότητες υποχρεώνονται να το καταγγείλουν στις αρχές, διαφορετικά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι συνέπειες.

Καταληκτικά, ποινικοποιείται η δημόσια προβολή, χρηματοδότηση ή διοργάνωση εκδηλώσεων που σχετίζονται με τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα.

Ο νόμος έχει χαρακτηριστεί από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ένας από τους «πιο περιοριστικούς στον κόσμο» απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, καθώς δεν επικεντρώνεται μόνο στις προσωπικές σχέσεις αλλά και στην ελευθερία έκφρασης, τον ακτιβισμό και την κοινωνική υποστήριξη.

Η έγκριση του νομοσχεδίου αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις από διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις δυτικών χωρών και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες τα τελευταία χρόνια ασκούν πιέσεις στη Γκάνα να μην προχωρήσει στην εφαρμογή του.

Πλέον, το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή του από τον πρόεδρο της χώρας ώστε να τεθεί οριστικά σε ισχύ.

Πηγή: lifo.gr, με πληροφορίες από Bloomberg