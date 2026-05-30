Γωγώ Μαστροκώστα: Στον γάμο είχε μαζί τις γυναίκες που γνώρισε στις χημειοθεραπείες - Η συγκίνηση της φωτογράφου της

Η Sylvia Gabriel μίλησε με πολύ θερμά λόγια για το μοντέλο και γυμνάστρια που έφυγε από τη ζωή, αποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής της, ενώ αναφερόμενη στον Τραϊανό Δέλλα έκανε λόγο για την επιτομή του άνδρα, που όλες οι γυναίκες θα ήθελαν να έχουν δίπλα τους.

Η γυναίκα που ανέλαβε να φωτογραφίσει μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του ζευγαριού, ξέσπασε σε κλάματα κατά την παρουσία της στην εκπομπή «Buongiorno», περιγράφοντας τα συναισθήματά της και την προσωπική εμπειρία που είχε με τη φίλη της Γωγώ Μαστροκώστα.

Γωγώ Μαστροκώστα: Είδε δύο σελίδες και είπε «εσύ θα κάνεις τον γάμο»

Η φωτογράφος δήλωσε πως είναι μια απώλεια που τη συγκλόνισε βαθιά, ενώ αναφέρθηκε και στη δική της προσωπική εμπειρία με τον καρκίνο: «Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι εκείνες οι στιγμές που είναι από τις πιο σημαντικές στην καριέρα μου, ότι εικόνες που θα κρατούσα μέσα στον φακό μου θα τις χρησιμοποιούσαν μετά με τέτοιο τρόπο, όταν θα έφευγε η Γωγώ. Τότε που έγινε ο γάμος η Γωγώ ήταν νικήτρια, η Γωγώ είχε κερδίσει τη μάχη, ήταν χαρούμενη, ήταν μια μαγική ατμόσφαιρα, η ενέργεια του γάμου. Εγώ δεν τους ήξερα. Η Γωγώ είχε έρθει στο στούντιό μου, άνοιξε το book μου, είδε δύο σελίδες και είπε “εσύ θα κάνεις τον γάμο”. Εκείνη τη μέρα ήμασταν όλοι τόσο συγκινημένοι, που εγώ έκλαιγα, όλοι κλαίγαμε. Υπήρχε μόνο χαρά και συγκίνηση».

Στη συνέχεια, η Sylvia Gabriel μίλησε για τη ζεστασιά της ψυχής της εκλιπούσας, κάτι που φαίνονταν σε κάθε της πράξη: «Η Γωγώ, όπως για πολλούς ανθρώπους και γυναίκες ειδικά, ήταν άγγελος. Προσπαθούσε να με βοηθήσει και με την καριέρα μου και με την προσωπική μου ζωή, με συμβουλές με το να με γνωρίσει σε κόσμο που ήξερε. Ήταν πραγματικά ένα απίστευτο πλάσμα. Ο περισσότερος κόσμος την ήξερε σαν μια γυναίκα bigger than life, πανέμορφη, με φοβερό εκτόπισμα, με δύναμη, αυτοπεποίθηση, αλλά εγώ θυμάμαι τη ζεστασιά της ψυχής της. Στον γάμο, την ώρα που ετοιμαζόταν νύφη είχε γυναίκες δίπλα της, απλές γυναίκες, με τις οποίες είχε περάσει μαζί δύσκολες στιγμές όταν έκαναν χημειοθεραπείες. Τις είχε εκεί δίπλα της. Και πάντα βοηθούσε».

Αναφερόμενη στο πώς βιώνει η ίδια αυτή την απώλεια, είπε: «Κλαίω από την πρώτη στιγμή που μου έστειλαν μήνυμα ότι έφυγε η Γωγώ, δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Την είχα κάθε μέρα στις προσευχές μου. Έχω περάσει κι εγώ καρκίνο. Ήμουν τυχερή γιατί διαγνώστηκα πολύ νωρίς και δεν έκανα ούτε χημειοθεραπείες».

«Ο Τραϊανός την προστάτευε τόσο πολύ»

Στη συνέχεια, μίλησε για την τελευταία φορά που επισκέφθηκε τη Γωγώ Μαστροκώστα, περιγράφοντας τη στήριξη και τη φροντίδα που της παρείχε ο Τραϊανός Δέλλας: «Την τελευταία φορά που πήγα να τη δω, δεν έβλεπε πολύ κόσμο, ο Τραϊανός την προστάτευε τόσο πολύ, για να μην εκτίθεται τόσο πολύ σε μικρόβια. Την είδα, τότε ήταν πολύ άρρωστη. Και είπε μόνο καλά λόγια για εμένα, ότι “εσύ το ξεπέρασες, μπράβο”».

Η Sylvia Gabriel ολοκλήρωσε τις δηλώσεις της ξεσπώντας σε κλάματα και μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη Γωγώ Μαστροκώστα και για τον σύζυγό της: «Ήταν τόσο χαρούμενη για εμένα που το ξεπέρασα, ενώ αυτή ήταν άρρωστη. Αυτό το κορίτσι ήταν ένας άγγελος, το λέω και ανατριχιάζω. Ο Τραϊανός είναι για μένα η επιτομή του άντρα. Είναι ο άντρας που όλες οι γυναίκες θα θέλαμε να είχαμε δίπλα μας».

Πηγή: huffingtonpost.gr