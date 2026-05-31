Γαλλία: Φάλαινα βάρους 12 τόνων ξεβράστηκε σε παραλία στον Ατλαντικό

Μια θηλυκή φάλαινα, μήκους δέκα μέτρων, εξόκειλε και πέθανε σε παραλία του Ιλ ντε Ρε, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι γαλλικές αρχές.Το κήτος είχε εξοκείλει το βράδυ της Παρασκευής στο ανατολικό άκρο του νησιού.

Ο λόγος για μια πτεροφάλαινα, το δεύτερο μεγαλύτερο είδος φάλαινας στον κόσμο μετά τη γαλάζια φάλαινα, διευκρίνισε ο ειδικός Ζαν Ροκ Μελάν.

A massive whale has sadly passed away after becoming stranded along France’s Atlantic coast. Drone and ground footage captures the heartbreaking scene as local crowds watch from the harbor walls, while marine wildlife experts examine the mammal in the shallow water. pic.twitter.com/Ir6nGwCGIB — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) May 31, 2026

Σπάνιο περιστατικό

Η φάλαινα «εθεάθη το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στην ακτή» και στη συνέχεια εξόκειλε στην παραλία, όπου πέθανε καθώς «η παρέμβαση δεν ήταν δυνατή στη διάρκεια της νύχτας», δήλωσε ο Μελάν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο ίδιος έκανε λόγο για εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό, αφού ήταν μόλις το τρίτο στην περιοχή. Τα προηγούμενα ήταν το 1920 και το 2017.

Μετακινήθηκε με γερανό

Η φάλαινα, βάρους περίπου 12 τόνων, μετακινήθηκε με γερανό και απομακρύνθηκε με ημιρυμουλκούμενο, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP.

Το κήτος θα υποβληθεί σε νεκροψία για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του θανάτου του, σύμφωνα με τη νομαρχία της Σαράντ Μαριτίμ.

Πηγή: cnn.gr