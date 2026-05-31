Λουκασένκο σε Μακρόν: «Η Μελόνι είναι γυναίκα, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα»

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο κλείνει την πόρτα στο ενδεχόμενο να είναι μια γυναίκα εκείνη που θα ηγηθεί μιας ενδεχόμενης διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία και, αποκαλύπτοντας ορισμένες λεπτομέρειες μιας πρόσφατης τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Εμανουέλ Μακρόν, δείχνει αντ' αυτού τον Γάλλο πρόεδρο ως την καταλληλότερη προσωπικότητα για να αναλάβει την ευρωπαϊκή διπλωματική ηγεσία.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το λευκορωσικό πρακτορείο BelTA, ο Λευκορώσος πρόεδρος φέρεται να κάλεσε τον Μακρόν να αναλάβει ο ίδιος τον διάλογο με τη Μόσχα, έχοντας ως όπλο τη μακρά πολιτική του εμπειρία. «Είσαι ένας ακσακάλ, ένας κοσμήτορας», φέρεται να είπε ο Λουκασένκο στον ένοικο του Ελιζέ, υπογραμμίζοντας ότι οι άλλοι βασικοί Ευρωπαίοι ηγέτες, από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς έως τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, είναι πολιτικά νεότεροι.

Περισσότερο σχόλιο προκάλεσαν πάντως τα λόγια που απηύθυνε εμμέσως προς την Ιταλίδα πρωθυπουργό. «Στην Ιταλία υπάρχει μια γυναίκα πρωθυπουργός. Θέλεις να βάλεις αυτό το βάρος σε μια γυναίκα;», φέρεται να δήλωσε ο Λουκασένκο, αποκλείοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο μια γυναικεία μορφή να αναλάβει τον ρόλο της κύριας Ευρωπαίας συνομιλήτριας έναντι του Κρεμλίνου.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται τη στιγμή που στην Ευρώπη επανέρχεται στο τραπέζι το σενάριο ορισμού ενός ειδικού απεσταλμένου που θα εκπροσωπεί την Ένωση στις μελλοντικές συνομιλίες με τη Μόσχα. Ένα σενάριο που, ακριβώς λόγω της αναφοράς του Λουκασένκο στις γυναίκες ηγέτιδες, έχει αναζωπυρώσει και τις εικασίες για προσωπικότητες με μεγάλη διεθνή εμπειρία, όπως η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ.

Το ζήτημα του Ευρωπαίου ειδικού απεσταλμένου

Τα λόγια του Λευκορώσου προέδρου έρχονται ενώ στην Ευρώπη κερδίζει εκ νέου έδαφος η ιδέα να οριστεί ένας ειδικός απεσταλμένος, επιφορτισμένος με τον συντονισμό των σχέσεων με τη Ρωσία και την εκπροσώπηση μιας κοινής θέσης της Ένωσης στους μελλοντικούς διαπραγματευτικούς γύρους για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Πρόκειται για μια πρόταση που τους τελευταίους μήνες έχει στηρίξει και η Τζιόρτζια Μελόνι, η οποία έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη να αποφευχθούν μεμονωμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες και να ανατεθεί ο διάλογος με τη Μόσχα σε μια προσωπικότητα ικανή να μιλά εξ ονόματος του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έχει ταχθεί υπέρ του ορισμού ενός Ευρωπαίου ειδικού απεσταλμένου ακριβώς για να αποτραπεί ο κίνδυνος μιας κατακερματισμένης προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών.

Και ο Μακρόν έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την ανάγκη να επανασυσταθεί ένα κανάλι επικοινωνίας με το Κρεμλίνο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εντάσσεται σε μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική.

Το σενάριο Μέρκελ

Η αναφορά του Λουκασένκο στην ανάγκη να ηγηθεί του διαλόγου μια ανδρική μορφή έχει αναπόφευκτα τροφοδοτήσει εικασίες για τα πιθανά ονόματα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, σε ευρωπαϊκούς πολιτικούς και μιντιακούς κύκλους κυκλοφορούν πληροφορίες και σενάρια που φέρουν την πρώην Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ μεταξύ των προσωπικοτήτων που θα μπορούσαν να αναλάβουν έναν ρόλο μεσολάβησης χάρη στη μακρά εμπειρία της στις σχέσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα, μεταξύ των οποίων του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε κάποια διατυπωμένη υποψηφιότητα.

Παραδόξως, το ίδιο το όνομα της Μέρκελ δείχνει πόσο ο συλλογισμός του Λουκασένκο κινδυνεύει να φανεί αναχρονιστικός: η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος παραμένει μία από τις πιο έμπειρες και με κύρος ευρωπαϊκές μορφές στον φάκελο της Ρωσίας, παρότι ο Λευκορώσος ηγέτης απέρριψε το ενδεχόμενο να ανατεθεί παρόμοια ευθύνη σε γυναίκα.

Ένα πολιτικό μήνυμα προς τον Μακρόν

Πέρα από την πρόκληση σχετικά με τη γυναικεία ηγεσία, το μήνυμα του Λουκασένκο φαίνεται να έχει έναν σαφή στόχο: να ωθήσει τον Μακρόν να αναλάβει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια δημιουργίας απευθείας διαύλου ανάμεσα στην Ευρώπη, το Μινσκ και τη Μόσχα.

«Είσαι η κύρια μορφή και η κινητήρια δύναμη της Ευρώπης σήμερα», φέρεται να είπε ο Λευκορώσος πρόεδρος στον ένοικο του Ελιζέ, καλώντας τον να μεταβεί τόσο στη Μόσχα όσο και στο Μινσκ για να αντιμετωπίσει το ζήτημα «μέσω του διαλόγου».

Πηγή: euronews