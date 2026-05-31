Πολίτες βρήκαν όπλο G3 σε παραλία στο Ξυλοφάγου – Ψάχνουν την προέλευσή του

Συναγερμός σήμανε στο Ξυλοφάγου μετά από εντοπισμό όπλου σε ρηχά νερά σε παραλία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Βρετανικών Βάσεων, λήφθηκε ενημέρωση από πολίτες στις 17:30 ότι «εντοπίστηκε ένα ιδιαίτερα σκουριασμένο τυφέκιο τύπου G3 σε ρηχά νερά, σε θαλάσσια περιοχή του Ξυλοφάγου».

Μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων μετέβησαν άμεσα στη σκηνή και διεξάγουν εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις Β.Β, η Αστυνομία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων της Αστυνομίας Κύπρου και της Εθνικής Φρουράς, με σκοπό τη διερεύνηση της προέλευσης του όπλου και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό βρέθηκε στην περιοχή.

Οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία προς δημοσιοποίηση στο παρόν στάδιο.