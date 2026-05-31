Δεκάδες νεκροί από τεράστια έκρηξη σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες στη Μιανμάρ (βίντεο)

Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο - Καταστράφηκε ολοσχερώς (βίντεο)

Συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τη στιγμή της πυροδότησης δεκάδων εκρηκτικών μηχανισμών με ένα τεράστιο σύννεφο καπνού και φλόγες να υψώνονται προς τον ουρανό

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα ότι σημειώθηκε έκρηξη στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί, που βρίσκονταν σε αποθήκη με υλικά για ορυχεία.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή της έκρηξης με ένα τεράστιο σύννεφο καπνού και φλόγες να υψώνονται προς τον ουρανό, ενώ ακούγεται ο θόρυβος από τζάμια που σπάνε.

Δείτε βίντεο:

Ένα μέλος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών της περιφέρειας Νάμχκα, στην Πολιτεία Σαν, έκανε λόγο για 46 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες. Άλλος διασώστης ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 59. Και οι δύο πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: protothema.gr

