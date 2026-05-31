Δεκάδες νεκροί από τεράστια έκρηξη σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες στη Μιανμάρ (βίντεο)

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα ότι σημειώθηκε έκρηξη στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί, που βρίσκονταν σε αποθήκη με υλικά για ορυχεία.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή της έκρηξης με ένα τεράστιο σύννεφο καπνού και φλόγες να υψώνονται προς τον ουρανό, ενώ ακούγεται ο θόρυβος από τζάμια που σπάνε.

Δείτε βίντεο:

A serious #explosion occurred at noon on Sunday in Kaungtat village in Nankham township, #Myanmar. Thick smoke rose from the blast site, and several buildings were damaged. Local #fire and rescue teams have arrived at the scene to assist. The cause of the incident and details… pic.twitter.com/KNtYq4NelL — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) May 31, 2026

🇲🇲: At least 55 people were killed and over 60 injured in a massive explosion at a gelignite explosives warehouse in Kaungtup village, Namhkam township, Shan State, Myanmar, on May 31, 2026.



The blast, at a site controlled by the Ta'ang National Liberation Army for mining use,… https://t.co/x42YI8XkRw — World In Last 24hr (@world24x7hr) May 31, 2026

Ένα μέλος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών της περιφέρειας Νάμχκα, στην Πολιτεία Σαν, έκανε λόγο για 46 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες. Άλλος διασώστης ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 59. Και οι δύο πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: protothema.gr