Η Τεχεράνη διακόπτει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω Λιβάνου - Κλείνουν Ορμούζ και Μπαμπ αλ Μαντέμπ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των μεσολαβητών εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν θα σταματήσει «τις συνομιλίες και την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσαζόντων», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

Ανέφερε ότι η κατάσταση στον Λίβανο ήταν προυπόθεση για την κατάπαυση του πυρός, που σημαίνει ότι «η κατάπαυση του πυρός έχει παραβιαστεί σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

«Κανένας διάλογος δεν θα πραγματοποιηθεί» μέχρι να συναντηθούν οι απόψεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ επί του θέματος, σύμφωνα με το Tasnim, το οποίο επισημαίνει ότι Ιρανοί αξιωματούχοι απαιτούν να σταματήσει η ισραηλινή επίθεση και να αποσυρθεί πλήρως από τις κατεχόμενες περιοχές.

Το Ιράν «κλείνει εντελώς» το Στενό του Ορμούζ και την Μπαμπ αλ Μαντέμπ

Επιπλέον, το Ιράν έχει πλέον κινηθεί για να αποκλείσει πλήρως το Στενό του Ορμούζ, αναφέρει το Tasnim, με την Τεχεράνη να επιμένει προηγουμένως ότι επέτρεπε σε ορισμένα πλοία να διέρχονται από τις βασικές ναυτιλιακές οδούς με τους όρους του Ιράν.

Ομοίως, το στενό Μπαμπ αλ Μαντέμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό θα αποκλειστεί από το «μέτωπο αντίστασης».

Το Ιράν έχει συμμαχήσει με την μαχητική ομάδα Χούθι στην Υεμένη, η οποία συνορεύει με το σημείο ελέγχου.

Ιρανοί αξιωματούχοι απειλούν με «συνέπειες»

Νωρίτερα σήμερα, αρκετοί βασικοί Ιρανοί αξιωματούχοι καταδίκασαν δημόσια την επεκτεινόμενη επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, αφότου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις του να χτυπήσουν ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Θα ήταν μόλις η τρίτη τέτοια επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από την έναρξη της εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου, η οποία δεν έχει τηρηθεί στην πράξη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν «υπεύθυνοι για τις συνέπειες οποιασδήποτε παραβίασης» της εκεχειρίας «σε όλα τα μέτωπα».

