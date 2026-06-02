Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ ανοικτά της Καλαβρίας στην Ιταλία

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκε δώδεκα λεπτά μετά τα μεσάνυκτα (ώρα Ιταλίας) σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Καλαβρίας.

Η δόνηση έγινε αισθητή στις πόλεις Κοζέντσα και Καταντζάρο της Καλαβρίας, όπως και στις περιφέρειες Μπαζιλικάτα και Καμπανία, με πρωτεύουσα την Νάπολη. Το επίκεντρο του σεισμού απέχει 41 χιλιόμετρα από την Κοζέντσα και 72 από το Καταντζάρο, με εστιακό βάθος το οποίο ξεπερνά τα διακόσια χιλιόμετρα.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές. Έλεγχοι της ιταλικής Πολιτικής Προστασίας και των ιταλικών δημοτικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ