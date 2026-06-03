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Νέες προκλητικές δηλώσεις Ακάρ: «Όσοι έβαλαν στο μάτι τη Γαλάζια Πατρίδα και το ψευδοκράτος, θάφτηκαν ή πνίγηκαν»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Δεν επιτρέψαμε και δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθεί ο νόμος και τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο», είπε, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα παραμένει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τις θέσεις της στις δύο περιοχές.

«Όσοι μέχρι σήμερα έβαλαν στο μάτι την πατρίδα μας, την ουράνια πατρίδα μας, τη Γαλάζια Πατρίδα μας, την τδβκ, την πατρίδα-παιδί μας και την ψηφιακή πατρίδα μας, είτε θάφτηκαν είτε πνίγηκαν στις θάλασσες. Οι Μεχμετσίκ είναι έτοιμοι να πράξουν το ίδιο και από εδώ και πέρα», δήλωσε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλούσι Ακάρ, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στο ψευδοκράτος.

Στην ίδια ομιλία επανέλαβε τις τουρκικές θέσεις περί «Γαλάζιας Πατρίδας», υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία απαρτίζεται από τη «μητέρα πατρίδα» 780 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων και τη «θαλάσσια πατρίδα» 462 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

«Δεν επιτρέψαμε και δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθεί ο νόμος και τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο», είπε, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα παραμένει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τις θέσεις της στις δύο περιοχές.

ΚΥΠΕ

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