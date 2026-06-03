Πότε ξεκινά το Μουντιάλ 2026: Τα δύο «πράγματα» που θα γίνουν για πρώτη φορά

Ξεκινάει το Μουντιάλ 2026, την ερχόμενη εβδομάδα και θα φιλοξενηθεί σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.

Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά την Πέμπτη 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Η μπάλα θα κυλήσει ξανά τέσσερα χρόνια αφότου η εθνική ομάδα της Αργεντινής κέρδισε τον τρίτο τίτλο της στην ιστορία της στο Lusail.

Το Μουντιάλ 2026, ένα από τα πιο αναμενόμενα τα τελευταία χρόνια, καθώς θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες.

Και για πρώτη φορά θα είναι τόσο μεγάλο, αφού θα περιλαμβάνει 48 ομάδες, έναν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό από τις 32 που αγωνίζονταν στη διοργάνωση μέχρι το Κατάρ το 2022.

Θα διεξαχθούν συνολικά 104 αγώνες για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή, αύξηση 40 αγώνων σε σύγκριση με τα προηγούμενα τουρνουά.

Οι 48 ομάδες που προκρίνονται στο τουρνουά, χωρίζονται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων ο καθένας. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο προκρίνονται στους «32» και από εκεί, οι ομάδες αγωνίζονται μέχρι τον τελικό.

Η διαιτησία και οι αλλαγές

Και, εκτός των πολλών άλλων, το Μουντιάλ 2026 θα είναι ένα σημείο καμπής στη διαιτησία, όπως συμβαίνει πάντα στην κορυφαία σκηνή του ποδοσφαίρου.

Στη Νότια Αφρική το 2010, το γκολ του Λάμπαρντ στο Γερμανία-Αγγλία επιτάχυνε την εισαγωγή της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο. Από το 2014 στη Βραζιλία.

Στη Ρωσία το 2018 εμφανίστηκε το VAR, με την άμεση αίσθηση ότι δεν θα υπήρχε επιστροφή.

Πριν από τέσσερα χρόνια, στο Κατάρ, ημιαυτόματο οφσάιντ, η πρώτη γυναίκα διαιτητής (Φραπάρ) και ο τεράστιος επιπλέον χρόνος (καθυστερήσεις), σε ορισμένες περιπτώσεις, έφτασαν τα 27 λεπτά (Αγγλία-Ιράν).

Τώρα φαίνεται, ότι στο Μουντιάλ 2026 έφτασε η ώρα της «μάχης» ενάντια στις καθυστερήσεις, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

Αποκλεισμοί και πλάγια άουτ: Πέρυσι, υπηρξε ήδη παρέμβαση, επιβάλλοντας χρονικό όριο οκτώ δευτερολέπτων στους τερματοφύλακες αφού έχουν την πλήρη κατοχή της μπάλας (με αντίστροφη μέτρηση στα τελευταία πέντε δευτερόλεπτα και κόρνερ που δίνεται στον επιτιθέμενο εάν υπερβεί το όριο). Τώρα το ζήτημα επεκτείνεται στα λακτίσματα από τέρμα και τα πλάγια άουτ: εάν, κατά τη γνώμη του διαιτητή, ο χρόνος σπαταλάται σκόπιμα, οι παίκτες πρώτα λαμβάνουν οδηγίες να επιταχύνουν το παιχνίδι τους και στη συνέχεια ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των πέντε δευτερολέπτων. Εάν οι τερματοφύλακες ή οι παίκτες υπερβούν το όριο, η «ποινή» είναι ένα κόρνερ εναντίον της ομάδας που εκτελεί το λάκτισμα ή μια ανατροπή σε περίπτωση πλάγιας άουτ.

Καθυστερήσεις στις αλλαγές: Σήμερα, υπάρχουν πέντε, έξι στην παράταση. Η κατάσταση όμως αλλάζει: Από τη στιγμή που ο τέταρτος διαιτητής δείξει τους αριθμούς στον πίνακα, υπάρχουν 10 δευτερόλεπτα για να βγουν από την πλησιέστερη γραμμή. Σε περίπτωση πολλαπλών αλλαγών, όλοι υποχρεούνται να βγουν εντός 10 δευτερολέπτων από την τελευταία φορά που τους έδειξαν. Εάν δεν τηρηθούν αυτοί οι κανόνες, η ομάδα θα μειωθεί σε δέκα παίκτες: ο αναπληρωματικός θα μπει στο γήπεδο μόνο στην πρώτη διακοπή μετά την πάροδο ενός λεπτού.

Ιατρικές παρεμβάσεις: Υπάρχει επίσης ένας αυστηρός κανόνας εδώ. Εάν υπάρχει τραυματισμός, ο παίκτης που έχει υποστεί θεραπεία πρέπει να μείνει εκτός αγωνιστικού χώρου για ένα λεπτό, εκτός εάν το φάουλ τιμωρηθεί με κίτρινη ή κόκκινη κάρτα.

Ο Ιταλός επικεφαλής της FIFA για τη διαιτησία, Πιερλουίτζι Κολίνα, εξήγησε τον πραγματικό σκοπό αυτών των αλλαγών: «Εστιάζουμε στο αποτρεπτικό αποτέλεσμα και πιστεύουμε ότι αυτοί οι κανόνες δεν θα εφαρμόζονται πολύ συχνά επειδή οι παίκτες δεν θα χάνουν πλέον χρόνο», είπε.

Ο Πιερλουίτζι Κολίνα τόνισε επίσης, την ανάγκη ενημέρωσης του πρωτοκόλλου VAR με βάση «την εμπειρία αυτών των οκτώ ετών». Πρώτα απ 'όλα, η δυνατότητα διόρθωσης μιας δεύτερης λανθασμένης κίτρινης κάρτας μέσω βίντεο για την αποφυγή μιας άδικης κόκκινης κάρτας (η υπόθεση Έσε).

Τέλος, για την αντιμετώπιση ειλικρινά αμήχανων καταστάσεων, ο «σιωπηλός έλεγχος» στα κόρνερ, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ένα γκολ να είναι αποτέλεσμα διαιτητικού λάθους: στα δευτερόλεπτα που οι επιθέσεις και οι άμυνες τοποθετούνται, το VAR μπορεί να αναλύσει την κατάσταση και να ειδοποιήσει τον διαιτητή χωρίς να διακόψει τη ροή του παιχνιδιού.

Να σημειωθεί ότι η συνέδριο της FIFA ενέκρινε τον νέο κανόνα της άμεσης κόκκινης κάρτας όταν δύο αντίπαλοι διαφωνούν μεταξύ τους και υπάρχουν προσβολές.

Ποιες είναι οι δύο πρώτες ομάδες που παίζουν

Η εθνική ομάδα του Μεξικού θα κάνει αγωνιζόμενη απέναντι στην Νότια Αφρική στις 11 Ιουνίου, την ημερομηνία έναρξης της διοργάνωσης στο θρυλικό στάδιο Azteca, το οποίο θα γίνει ο πρώτος χώρος στην ιστορία που θα φιλοξενήσει τρία Παγκόσμια Κύπελλα, μετά από αυτά του 1970 και του 1986.

Το Μουντιάλ 2026 θα στέψει τον πρωταθλητή του στις 19 Ιουλίου 2026. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Στάδιο Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσεϊ στο Νιου Τζέρσεϊ.

Αυτό το στάδιο φιλοξενεί τις ομάδες Giants και Jets, NFL. Ωστόσο, έχει ήδη εμπειρία στη διοργάνωση ποδοσφαιρικού τουρνουά, έχοντας φιλοξενήσει τον τελικό του Copa América Centenario του 2016, στον οποίο η Χιλή νίκησε την Αργεντινή στη διαδικασία των πέναλτι.

Το στάδιο έχει χωρητικότητα 82.500 θέσεων και εγκαινιάστηκε στις 7 Μαΐου 2010. Αυτός ο χώρος ονομάζεται Στάδιο MetLife. Ωστόσο, αναφέρεται ως Στάδιο Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσεϊ επειδή οι νόμοι της FIFA απαγορεύουν τη χρήση εμπορικών ονομάτων.

Στο Μεξικό θα διεξαχθούν 13 αγώνες, ισάριθμοι στον Καναδά και 78 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά 16 στάδια θα χρησιμεύσουν ως εγκαταστάσεις για τους αγώνες, κατανεμημένα σε 16 συμμετέχουσες πόλεις.

Οι 12 όμιλοι της τελικής φάσης

1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Αφρική, Nότια Κορέα, Τσεχία

2ος όμιλος: Καναδάς, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Κατάρ, Ελβετία

3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία

4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, Τουρκία

5ος όμιλος: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός,

6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία , Τυνησία

7ος όμιλος: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία

8ος όμιλος: Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήριο

9ος όμιλος: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Ιράκ

10ος όμιλος:Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία

11ος όμιλος:Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

12ος όμιλος:Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς

Επίσης, όσο αφορά την ώρα διεξαγωγής των αγώνων, πολλοί θα είναι τα ξημερώματα λόγω της διαφοράς ώρας, όπως φαίνεται ενδεικτικά παρακάτω:

Σημειώνεται πως 16 διοργανώτριες πόλεις (Ατλάντα, Βοστώνη, Ντάλας, Γκουανταλαχάρα, Χιούστον, Κάνσας, Λος Άντζελες, Πόλη του Μεξικού, Μαϊάμι, Μοντερέι , Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Φιλαδέλφεια, Σαν Φραντσίσκο, Σιάτλ, Τορόντο και Βανκούβερ) ετοιμάζονται να καλωσορίσουν πάνω από πέντε εκατομμύρια οπαδούς από όλο τον κόσμο για τους 104 αγώνες του πιο διάσημου ποδοσφαιρικού τουρνουά στον πλανήτη μέσα σε 39 ημέρες, με έξι δισεκατομμύρια ακόμη να συμμετέχουν ως θεατές.

Πηγή: lifo.gr