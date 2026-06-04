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Πέθανε στα 56 της η Μαριάν Σατραπί, δημιουργός του «Περσέπολις»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι πέθανε από θλίψη, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της, Ματίας Ρίπα, που πέθανε στις 8 Απριλίου 2025

Η Γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπί, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της «Περσέπολις», πέθανε σε ηλικία 56 ετών, όπως πληροφορήθηκε την Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) από την οικογένειά της.

«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Ματίας Ρίπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της», αναφέρει ανακοίνωση της οικογένειάς της στο AFP.

Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος Ματίας Ρίπα πέθανε στις 8 Απριλίου 2025.

ΑΠΕ

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