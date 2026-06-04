Υπόθεση «Πελικό» στην Ολλανδία: Άνδρες νάρκωναν και κακοποιούσαν γυναίκες – Τέσσερις συλλήψεις

Η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε τέσσερις άνδρες στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για καταγγελίες ότι νάρκωναν και κακοποιούσαν σεξουαλικά γυναίκες που γνώριζαν, ενώ στη συνέχεια μοιράζονταν βίντεο της κακοποίησης.

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία.

Οι ύποπτοι, των οποίων τα στοιχεία δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα σύμφωνα με τους ολλανδικούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, συνελήφθησαν αφού η αστυνομία, ενεργώντας βάσει πληροφοριών μεταξύ των γερμανικών αρχών και του Ηνωμένου Βασιλείου, πραγματοποίησε έρευνες σε αρκετές κατοικίες σε όλη την Ολλανδία κατά τη διάρκεια δύο ημερών την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας την Πέμπτη.

«Οι πληροφορίες δείχνουν ότι πιθανόν πολλές γυναίκες στην Ολλανδία να ναρκώθηκαν από κάποιο άτομο του στενού τους κύκλου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν σεξουαλικές πράξεις σε βάρος των θυμάτων ενώ βιντεοσκοπούνταν», ανέφερε η αστυνομία. Πρόσθεσε ότι οι άνδρες φέρονται να χρησιμοποιούσαν ομάδες συνομιλιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιράζονται εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης και πληροφορίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο νάρκωσης ανθρώπων.

Παραμένει ακόμη ασαφές πόσα άτομα έχουν πέσει θύματα κακοποίησης. Η αστυνομία προσπαθεί να ταυτοποιήσει θύματα μέσω εικόνων που βρέθηκαν σε κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές που κατασχέθηκαν κατά τις εφόδους της περασμένης εβδομάδας.

«Αυτό που είναι σαφές είναι ότι πρόκειται για μια υπόθεση με τεράστιο αντίκτυπο», δήλωσε η Μιλού φαν ντερ Κολκ από την Ομάδα Σεξουαλικών Εγκλημάτων του Ρότερνταμ στην ανακοίνωση της αστυνομίας. «Ως θύμα, μπορεί να μην γνωρίζετε τι συνέβη, επειδή ενδέχεται να είχατε ναρκωθεί και να ήσασταν αναίσθητη. Η είδηση ότι ο σύντροφός σας ή κάποιος γνωστός σας μπορεί να σας νάρκωσε και ίσως ακόμη να σας βίασε ή να αποπειράθηκε να το κάνει, μπορεί να ανατρέψει πλήρως τη ζωή σας.»

Η αστυνομία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν και άλλες συλλήψεις στο πλαίσιο της έρευνας.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Dominique Pelicot και άλλοι 50 άνδρες καταδικάστηκαν για τη σεξουαλική κακοποίηση της Gisèle Pelicot μεταξύ 2011 και 2020, ενώ εκείνη βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Ο ίδιος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι έλαβαν ποινές από 3 έως 15 χρόνια.

Ο Dominique Pelicot, με τον οποίο η Gisèle Pelicot ήταν παντρεμένη για σχεδόν 50 χρόνια, παραδέχθηκε ότι επί σειρά ετών ανακάτευε ηρεμιστικά στο φαγητό και τα ποτά της, ώστε να μπορεί να τη βιάζει και να προσκαλεί και άλλους άνδρες να κάνουν το ίδιο.

Πηγή: news247