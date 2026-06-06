Ανησυχία για ανεξέλεγκτη εξάπλωση του Έμπολα – Κίνδυνος να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιδημίες

Συναγερμό για την πορεία της επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σήμαναν τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεση και αποφασιστική παρέμβαση η έξαρση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην αφρικανική ήπειρο.

Τα CDC προειδοποίησαν ότι η τρέχουσα επιδημία ενδέχεται να λάβει διαστάσεις αντίστοιχες ή ακόμη και μεγαλύτερες από εκείνες της φονικής επιδημίας που έπληξε τη δυτική Αφρική την περίοδο 2014-2016, προκαλώντας περισσότερους από 11.000 θανάτους.

Ο επικεφαλής της διεύθυνσης πρόβλεψης και ανάλυσης επιδημιών των CDC, Τζέισον Άσερ, υπογράμμισε ότι απαιτείται άμεση δράση για να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του ιού και να αποτραπεί ένα σενάριο μεγάλης κλίμακας. Όπως ανέφερε, τα διαθέσιμα επιδημιολογικά μοντέλα δείχνουν ότι χωρίς ισχυρά μέτρα δημόσιας υγείας η επιδημία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κρίση αντίστοιχου μεγέθους με εκείνη που σημάδεψε τη δυτική Αφρική πριν από μία δεκαετία.

Τα μοντέλα και το χειρότερο σενάριο

Στην επικαιροποιημένη ανάλυση των CDC περιλαμβάνονται προβλέψεις που βασίζονται, μεταξύ άλλων, στον εκτιμώμενο αριθμό των μολυσμένων ατόμων που εντοπίζονται και τίθενται σε απομόνωση.

Οι ειδικοί διευκρίνισαν ότι τα μοντέλα δεν αποσκοπούν στην πρόκληση πανικού, αλλά στη στήριξη των αποφάσεων των υγειονομικών αρχών. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να προετοιμαστεί για το δυσμενέστερο ενδεχόμενο και να κινητοποιήσει πόρους αντίστοιχους με εκείνους που είχαν διατεθεί κατά την αντιμετώπιση της κρίσης του 2014-2016.

Ο Σάτις Πιλάι, επικεφαλής της επιχειρησιακής αντίδρασης των CDC στην επιδημία, σημείωσε ότι ο πραγματικός αριθμός των μολύνσεων παραμένει αβέβαιος, εκτιμώντας ωστόσο ότι η εξάπλωση βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο.

Σπάνιο στέλεχος χωρίς εμβόλιο

Η επιδημία αποδίδεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού Έμπολα, μια σπανιότερη παραλλαγή για την οποία δεν υπάρχει σήμερα εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία.

Η έξαρση κηρύχθηκε επίσημα στις 15 Μαΐου στη βορειοανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και αποτελεί τη 17η επιδημία Έμπολα που καταγράφεται στη χώρα. Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν, ωστόσο, ότι ο ιός κυκλοφορούσε για αρκετό χρονικό διάστημα πριν από την επίσημη αναγνώριση της επιδημίας.

Εκατοντάδες κρούσματα σε Κονγκό και Ουγκάντα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 381 κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 64 ήταν θανατηφόρα.

Στην γειτονική Ουγκάντα έχουν καταγραφεί 16 επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένας θάνατος. Παράλληλα, επτά ασθενείς έχουν αναρρώσει στο Κονγκό και δύο στην Ουγκάντα.

Ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς

Ο ιός Έμπολα έχει προκαλέσει τουλάχιστον 15.000 θανάτους στην Αφρική κατά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η θνητότητά του κυμαίνεται από 25% έως και 90%, ανάλογα με το στέλεχος και τις συνθήκες αντιμετώπισης.

Η πιο σοβαρή επιδημία που έχει καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σημειώθηκε την περίοδο 2018-2020, όταν σχεδόν 2.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σύνολο περίπου 3.500 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP