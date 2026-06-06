Άγκυρα: Κρέμασε την τρίχρονη κόρη του από το παράθυρο – Στο ένα χέρι κρατούσε μαχαίρι

Ένα περιστατικό που προκαλεί σοκ καταγράφηκε στην περιοχή Ετιμεσγκούτ στην Άγκυρα της Τουρκίας, όπου ένας πατέρας κράτησε όμηρο την τρίχρονη κόρη του με μαχαίρι και την κρέμασε από παράθυρο διαμερίσματος, έπειτα από καβγά με τη σύζυγό του.

Το συμβάν σημειώθηκε σε πολυκατοικία, στη συνοικία Πιγιάντε του δήμου Ετιμεσγκούτ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η Haberler, o εν λόγω άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά, άρχισε να διαπληκτίζεται με τη σύζυγό του για άγνωστο λόγο και όταν η ένταση κλιμακώθηκε, έχασε τον έλεγχο και κράτησε όμηρο τη τρίχρονη κόρη του με ένα μαχαίρι που είχε στην κατοχή του, ενώ την κρέμασε και από το παράθυρο.

Οι γείτονες ειδοποίησαν τις αρχές

Κάτοικοι της περιοχής πανικοβλήθηκαν όταν είδαν τον εξαγριωμένο πατέρα να κρατά το μικρό παιδί από το παράθυρο έχοντας μαχαίρι στο χέρι και αμέσως κάλεσαν το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης 112.

Μετά την κλήση, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και των Ειδικών Δυνάμεων.

Οι διαπραγματευτές, έχοντας λάβει εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή, προσπάθησαν για ώρα να πείσουν τον άνδρα να σταματήσει αυτό που κάνει.

Ωστόσο ο δράστης απέρριπτε όλες τις προσπάθειες της αστυνομίας να τον μεταπείσει και δήλωνε ότι δεν επρόκειτο να παραδοθεί. Έτσι, αποφασίστηκε η παρέμβαση των Ειδικών Δυνάμεων.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στο διαμέρισμα και διέσωσαν το κορίτσι το οποίο στη συνέχεια παρελήφθη ασθενοφόρο και από υγειονομικές ομάδες για προληπτική εξέταση.

Ο πατέρας συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν την υπόθεση.

cnn.gr