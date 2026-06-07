Μέση Ανατολή: Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ και αιματηρά πλήγματα στη Γάζα

Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με νέα στρατιωτικά επεισόδια να καταγράφονται τόσο στον Περσικό Κόλπο όσο και στη Λωρίδα της Γάζας. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την κατάρριψη ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα Στενά του Ορμούζ, ενώ στη Γάζα οι ισραηλινές επιχειρήσεις προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων και μαχητών, σύμφωνα με τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Κατάρριψη ιρανικών drones στα Στενά του Ορμούζ

Το Μεικτό Διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, υποστηρίζοντας ότι αποτελούσαν απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το CENTCOM ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και έτοιμες να αμυνθούν απέναντι σε οποιαδήποτε επίθεση από το Ιράν.

Η εξέλιξη ακολουθεί τα γεγονότα της Παρασκευής, όταν οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την κατάρριψη τεσσάρων ακόμη ιρανικών drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ παράκτιας επιτήρησης στο ιρανικό έδαφος.

Πυραυλικά αντίποινα από την Τεχεράνη

Σε απάντηση, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, δύο χώρες που συγκαταλέγονται στους βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Κόλπου.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, έξι βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ ένας ακόμη δεν έπληξε τον στόχο του.

Παράλληλα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τις έμμεσες επαφές με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής προόδου στις διαπραγματεύσεις.

Τουλάχιστον δέκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Την ίδια ώρα, στη Λωρίδα της Γάζας, υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινές επιθέσεις το Σάββατο.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον καταυλισμό εκτοπισμένων Τζαουάζατ, στην πόλη της Γάζας. Το νοσοκομείο Σίφα επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε οκτώ σορούς, ενώ από τον κατάλογο των θυμάτων προκύπτει ότι τρεις από τους νεκρούς ήταν γυναίκες.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι στην περιοχή στοχοποιήθηκαν «τρομοκράτες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Νεκρός διοικητής της Χαμάς, σύμφωνα με το Ισραήλ

Σε ξεχωριστό πλήγμα στη Χαν Γιούνις, σκοτώθηκε ο 25χρονος Μουχάναντ Οθμάν Φαρουάνα. Η πολιτική προστασία ανέφερε ότι επλήγη σκηνή εκτοπισμένων, ενώ οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι ο Φαρουάνα ήταν «διοικητής τρομοκρατικού πυρήνα» του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και ότι εξουδετερώθηκε σε «πλήγμα ακριβείας».

Σύμφωνα με συγγενή του θύματος, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της ημέρας που επρόκειτο να τελεστεί ο γάμος του.

Αργότερα, η πολιτική προστασία ανακοίνωσε ακόμη έναν θάνατο από ισραηλινό πλήγμα σε νοτιοανατολική συνοικία της πόλης της Γάζας.

Συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας

Παρότι από τον Οκτώβριο του 2025 εφαρμόζεται συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, η βία στη Γάζα συνεχίζεται σχεδόν καθημερινά, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τουλάχιστον 951 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου 2025. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχει χάσει πέντε στρατιωτικούς στο ίδιο διάστημα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων σημειώνει ότι, λόγω των περιορισμών πρόσβασης στη Λωρίδα της Γάζας και των συνθηκών στο πεδίο, δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους απολογισμούς και τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ