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Απίστευτος Τραμπ! «Σε όλον τον κόσμο με αγαπούν» -Το AΙ βίντεο που είναι καβάλα σε καμήλα και με σημαία στη Σελήνη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το βίντεο διαρκεί ένα λεπτό και κατά τη διάρκεια του το επώνυμο του Aμερικανού Προέδρου αναφέρεται 45 φορές!

Με ένα νέο βίντεο στο λογαριασμό του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όλοι στον πλανήτη τον αγαπούν.

Το βίντεο διαρκεί ένα λεπτό και κατά τη διάρκεια του το επώνυμο του Aμερικανού Προέδρου αναφέρεται 45 φορές, παρουσιάζει αρκετές εκδοχές του Ντόναλντ Τραμπ, που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη, να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και να τον υποδέχονται ηγέτες και πολίτες. Από ευρωπαϊκές πόλεις μέχρι τη ζούγκλα.

Δείχνει τον πρόεδρο να κάνει αλεξίπτωτο πλαγιάς, να υψώνει τη σημαία των ΗΠΑ στη σελήνη φορώντας διαστημική στολή, να οδηγεί καμήλα, να οδηγεί μοτοσικλέτα στους δρόμους της Ινδίας, ακόμη και να μεταφέρεται πάνω σε λιοντάρι. Το πρόσωπό του εμφανίζεται επίσης σε μια πίτσα, σε ένα διώροφο λεωφορείο και στο Βόρειο Σέλας.

Ο χρήστης που δημιούργησε το τραγούδι του βίντεο αναγνωρίστηκε στο Truth Social ως «ac132».

Στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο πρόεδρος δημοσίευσε το βίντεο νωρίς το Σάββατο, ο χρήστης έγραψε: «Είμαι περήφανος που με υποστηρίζει ο Πρόεδρος Τραμπ, για τον οποίο έγραψα αυτό το τραγούδι».

cnn.gr

 

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ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

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