Οι ΗΠΑ ζητούν από Ιράν σαφείς πληροφορίες για πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Ένα σχέδιο ψηφίσματος των ΗΠΑ προετοιμάστηκε κι έχει αποσταλεί σε άλλες χώρες του συμβουλίου της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ), πριν από μία συνεδρίασή του, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα, απαιτώντας από το Ιράν να παρέχει "συγκεκριμένες πληροφορίες" για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του που έχουν βομβαρδιστεί, αλλά και για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Το Ιράν πρέπει "να παρέχει στη ΔΥΑΕ συγκεκριμένες πληροφορίες για τον απολογισμό πυρηνικού υλικού, αλλά και τις ασφαλείς πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν", και "να καταστήσει δυνατή για την ΔΥΑΕ, κάθε πρόσβαση που θα απαιτήσει για την επαλήθευση των πληροφοριών" χωρίς καθυστέρηση.

Το κείμενο του σχεδίου ψηφίσματος διαβάστηκε σήμερα από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

ΑΠΕ-ΜΠΕ