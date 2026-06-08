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Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 5 νεκροί μετά τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ – Κύματα τσουνάμι 1,5 μέτρου και μεγάλες ζημιές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι αρχές στις Φιλιππίνες προειδοποιούν ότι η περιοχή ενδέχεται να αντιμετωπίσει συνεχιζόμενη μετασεισμική δραστηριότητα - Ήδη καταγράφηκε μετασεισμός 6,1 Ρίχτερ

Ο πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες, με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών της νήσου, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, καθώς κατέρρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος, επιβεβαίωσε στο Reuters αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών των Φιλιππίνων.

Ο Αγκριπίνο Ντασέρα, επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στο Τζένεραλ Σάντος, δήλωσε ότι οι θάνατοι εξακολουθούν να επαληθεύονται, καθώς οι αρχές εκτιμούν την έκταση των ζημιών επί τόπου, ενώ σωστικά συνεργεία, ελέγχουν στα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους.

 

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων κατάγραψε κύματα τσουνάμι σε 6 σταθμούς παρακολούθησης με το υψηλότερο να φτάνει τα 1,4 μέτρα.

Αρχικά η δόνηση υπολογίστηκε στους 8,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα στην περιοχή του Μιντανάο, στις νότιες Φιλιππίνες. Η δόνηση καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος και έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα. Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), ο σεισμός ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τα σεισμολογικά στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα (02:37 ώρα Ελλάδας) και εκδόθηκε  προειδοποίηση για τσουνάμι.

 

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Κτίρια κατέρρευσαν, μεγάλες ζημιές

Ρωγμές στο κτίριο της αστυνομίας καταγράφηκαν αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, ο οποίος σημειώθηκε την ώρα τελετής έπαρσης σημαίας, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης Αλαμπέλ, Μπέντζι Άντσετα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα, ωστόσο αρκετοί κάτοικοι λιποθύμησαν λόγω της ισχυρής δόνησης.

«Αυτός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχουμε βιώσει», δήλωσε ο Άντσετα στο Reuters.

Βίντεο που έχουν ανέβει σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια να καταρρέουν.

 

 

Ο σεισμός σημάδεψε την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία. Βίντεο δείχνει ένα κτίριο στο Εθνικό Λύκειο Ματαναό (MNHS) στο Νταβάο ντελ Σουρ να καταρρέει.

 

Βίντεο καταγράφει τι έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Μαχαγιαχάι στο Δυτικό Νταβάο.

 

Την ίδια ώρα, κάτοικοι στη βόρεια πόλη Μανάντο της Ινδονησίας ανέφεραν ότι η δόνηση έγινε ιδιαίτερα έντονα αισθητή, παρά το γεγονός ότι το επίκεντρο εντοπίζεται στις Φιλιππίνες.

Οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία βρίσκονται πάνω στο γεωλογικά ενεργό «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας που εκτείνεται από τη Νότια Αμερική έως την Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

 

Μετασεισμός 6,1 Ρίχτερ

Στο μεταξύ, νωρίς το πρωί (ώρα Ελλάδας), σημειώθηκε μετασεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον θαλάσσιο νότια των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS). Η νέα σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιομέτρων και εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο οκτώ χιλιόμετρα νότια από την επαρχία Σαρανγκάνι της νήσου Μιντανάο του ασιατικού αρχιπελάγους, σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι η περιοχή ενδέχεται να αντιμετωπίσει συνεχιζόμενη μετασεισμική δραστηριότητα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες πολιτικής προστασίας.

Πηγή: in.gr

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