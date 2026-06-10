ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από το Κογκρέσο το κονδύλι 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις μαζικές απελάσεις

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες Τρίτη δημοσιονομικό κείμενο που προβλέπει τη δαπάνη σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις εναντίον παράτυπων μεταναστών, στο πλαίσιο της πολιτικής μαζικών απελάσεων που έχει αναγορεύσει σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο νόμου, που είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα, προβλέπει να διατεθούν τα τρία επόμενα χρόνια ποσά περίπου 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αστυνομία μετανάστευσης (ICE), άλλων περίπου 26 δισεκ. για την αστυνομία συνόρων (CBP) και ποσό 5 δισεκ. για έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες.

Εγγυάται έτσι τη χρηματοδότηση του προγράμματος μαζικών απελάσεων που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση Τραμπ.

Τα ποσά αυτά προστίθενται στις χρηματοδοτήσεις σχεδόν 140 δισεκ. δολαρίων που είχαν ήδη εγκριθεί την περασμένη χρονιά από το Κογκρέσο, στο οποίο πλειοψηφούν οι ρεπουμπλικάνοι, για την πάταξη της μετανάστευσης.

Η αμερικανική Κυβέρνηση πιέζεται από οπαδούς ακόμη πιο σκληρής γραμμής στο ζήτημα, που της προσάπτουν ιδίως πως δεν μπόρεσε να τηρήσει την υπόσχεσή της να προχωρά σε ένα εκατομμύριο απελάσεις σε ετήσια βάση.

Ο Τομ Χόμαν, εκ των αρχιτεκτόνων του προγράμματος απελάσεων, υποσχέθηκε χθες επιτάχυνση των επιχειρήσεων αυτής της φύσης — ειδικά στη Νέα Υόρκη, παραδοσιακό προπύργιο των δημοκρατικών.

«Λευκή επιταγή»

Μετά την ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον, εξήρε το γεγονός ότι «οι δημοκρατικοί δεν θα είναι σε θέση να αποσύρουν τη χρηματοδότηση» της ICE και της CBP τα επόμενα χρόνια.

Το κείμενο διαβιβάστηκε στον Λευκό Οίκο και μένει μόνο να υπογραφτεί από τον Πρόεδρο Τραμπ.

Η υιοθέτησή του ακολούθησε πολύμηνη πολεμική για τις πρακτικές της ICE και της CBP.

Οι δημοκρατικοί είχαν απαιτήσει ευρείες μεταρρυθμίσεις και στις δυο υπηρεσίες, ειδικά μετά τον θάνατο στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, δυο Αμερικανών που σκότωσαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στο περιθώριο διαδηλώσεων εναντίον των αντιμεταναστευτικών επιχειρήσεων στη μεγαλούπολη των βόρειων ΗΠΑ.

«Εκτιμάμε ότι τα δολάρια των φορολογούμενων θα όφειλαν να αξιοποιούνται για να μειωθεί το κόστος ζωής για τους Αμερικανούς, όχι για να δοθεί νέα λευκή επιταγή 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ICE», τόνισε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Χακίμ Τζέφρις.

Τον Φεβρουάριο, εξαιτίας της αντίθεσης των δημοκρατικών, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας είχε υποστεί δημοσιονομική παράλυση για πάνω από 70 ημέρες.

Αξίωναν επίσης μέτρα ελέγχου του τρόπου που επιχειρεί η ICE, ιδίως οι πράκτορές της να φορούν κάμερες.

Το κείμενο που εγκρίθηκε χθες δεν προβλέπει όμως τις μεταρρυθμίσεις που ζητούσε η αντιπολίτευση.

Διάφορα άλλα μέτρα που ήθελε ο Πρόεδρος Τραμπ επίσης δεν συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο — ιδίως το ένα δισεκατομμύριο που απαιτούσε ο μεγιστάνας για να κατασκευαστεί αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο.

Το αίτημα αυτό έφερε σε δύσκολη θέση αρκετούς ρεπουμπλικάνους, καθώς δίσταζαν να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση του έργου αυτού, που επικρίνεται από πολλές πλευρές.

Δεν συμπεριέλαβε εξάλλου χρηματοδότηση για το ταμείο «κατά της εργαλειοποίησης» σχεδόν 1,8 δισεκ. δολαρίων, με σκοπό τη διανομή αποζημιώσεων σε διάφορους οπαδούς του μεγιστάνα που η κυβέρνηση Τραμπ έχει παρουσιάσει ως «θύματα» του συστήματος δικαιοσύνης.

Η αντιπολίτευση κατήγγειλε σε υψηλούς τόνους το εγχείρημα, κάνοντας λόγο για «μαύρο ταμείο» προοριζόμενο για οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσά τους κάπους που είχαν συμμετάσχει στην αιματηρή έφοδο στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Αρκετοί ρεπουμπλικάνοι είχαν επίσης απορρίψει το εγχείρημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ