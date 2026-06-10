Λίγα μίλια από την Κύπρο: Το Άκουγιου μπαίνει στην τελική ευθεία για λειτουργία - Η Τουρκία πλησιάζει στην είσοδο της πυρηνικής εποχής

Στην τελική ευθεία για να λειτουργήσει μπαίνει ο πυρηνικός σταθμός Άκουγιου στη Μερσίνα, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, καθώς στην πρώτη μονάδα του σταθμού άρχισε η φόρτωση 163 δοκιμαστικών δεσμίδων καυσίμου στο δοχείο πίεσης του αντιδραστήρα, ενώ ο Υπουργός Ενέργειας αναφέρθηκε σε στόχο λειτουργιας έως το τέλος του 2026.

Οι δεσμίδες αυτές δεν περιέχουν πραγματικό πυρηνικό καύσιμο, αλλά έχουν το ίδιο βάρος, μέγεθος και σχεδιασμό με τις κανονικές. Η διαδικασία θεωρείται μία από τις τελευταίες προετοιμασίες πριν από τις ψυχρές και θερμές δοκιμές του αντιδραστήρα.

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι στόχος είναι να παραχθεί η πρώτη ηλεκτρική ενέργεια από το Άκουγιου έως το τέλος του έτους, κάνοντας λόγο για είσοδο της Τουρκίας σε «νέα εποχή» στην πυρηνική ενέργεια.

Το Άκουγιου, που κατασκευάζεται με ρωσική τεχνολογία, περιλαμβάνει τέσσερις μονάδες VVER-1200, ισχύος 1.200 MW η καθεμία. Όταν λειτουργήσει πλήρως, η συνολική ισχύς του σταθμού θα φτάσει τα 4.800 MW και, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, θα καλύπτει περίπου το 10% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η επένδυση υπολογίζεται σε περίπου 20 δισ. δολάρια. Η Άγκυρα σχεδιάζει επίσης νέους πυρηνικούς σταθμούς στη Σινώπη και στην Ανατολική Θράκη, καθώς και ένταξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων στο ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ