«Με εκβίαζε για την απιστία μου στη Μελίντα»: Τι κατέθεσε στο Κογκρέσο ο Μπιλ Γκέιτς για τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων εμφανίστηκε ο επιχειρηματίας Μπιλ Γκέιτς προκειμένου να καταθέσει για την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν.

Στην κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση, ο Γκέιτς αποκάλυψε, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε να τον εκβιάσει χρησιμοποιώντας πληροφορίες σχετικά με την απιστία του στην τότε σύζυγό του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.

«Έμαθα ότι ο Έπσταϊν είχε αποκτήσει γνώση ευαίσθητων πληροφοριών για την προσωπική μου ζωή, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι είχα υπάρξει άπιστος στον γάμο μου. Οι διαδικασίες αυτές δεν είχαν καμία σχέση με τις επαφές μου με τον Έπσταϊν, ωστόσο προκάλεσαν πόνο στην οικογένειά μου», ανέφερε ο συνιδρυτής της Microsoft στην εναρκτήρια δήλωσή του, σύμφωνα με αντίγραφο των προγραμματισμένων τοποθετήσεών του που δόθηκε επίσης στη δημοσιότητα.

«Όπως μπορεί πλέον να διαπιστώσει το κοινό από τα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Έπσταϊν προσπαθούσε να αξιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τις εξωσυζυγικές μου σχέσεις, μαζί με διάφορους ψευδείς ισχυρισμούς που προσέθετε, προκειμένου να με πιέσει να αποκαταστήσω τις σχέσεις μου μαζί του», δήλωσε ο Γκέιτς στους νομοθέτες. «Δεν πέτυχε τον σκοπό του, όμως το περιστατικό αυτό αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούσε να εκμεταλλευτεί τις επαφές του μαζί μου για να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα».

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας τόνισε επίσης ότι «δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συναντηθεί με τον Έπσταϊν» και επανέλαβε πως «ουδέποτε υπήρξε μάρτυρας ή είχε οποιαδήποτε ένδειξη ότι ο Έπσταϊν συνέχιζε να εμπλέκεται σε εγκληματικές δραστηριότητες».

Τι ζητούσε ο Έπσταϊν πό τον Γκέιτς στα mail

Ο Γκέιτς, ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα, έχει ζητήσει επανειλημμένα συγγνώμη για τη σχέση του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη, υποστηρίζοντας ότι οι συναντήσεις τους είχαν αποκλειστικό σκοπό τη διερεύνηση πιθανής στήριξης των φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών του στον τομέα της παγκόσμιας υγείας.

Η σχέση του Γκέιτς με τον Έπσταϊν επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ηλεκτρονικά μηνύματα του Έπσταϊν προς τον Γκέιτς, στα οποία ισχυριζόταν ότι ο τελευταίος είχε προσβληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα έπειτα από σχέσεις με Ρωσίδες γυναίκες και στη συνέχεια ζήτησε τη βοήθειά του για να το αποκρύψει από τη Μελίντα Γκέιτς.

Ο Γκέιτς διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους «εντελώς ψευδείς». Ωστόσο, αργότερα επιβεβαίωσε ότι είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις με Ρωσίδες κατά τη διάρκεια του γάμου του με τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.

Πηγή: iefimerida.gr