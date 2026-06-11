Κίνα: Τουλάχιστον επτά νεκροί από έκρηξη στην περιφέρεια Γκουανσί

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από έκρηξη που σημειώθηκε στην περιφέρεια Γκουανσί της νότιας Κίνας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές προσθέτοντας ότι ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος αποκλείοντας τυχόν κίνδυνο από αγωγούς φυσικού αερίου.

Δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά κανένας τους σοβαρά, σύμφωνα με τις αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη 1:40 π.μ τοπική ώρα στην πόλη Σινγκάν, μια ορεινή περιοχή πλούσια σε ορυκτούς και αγροτικούς πόρους.

Explosion in Xing'an, Guangxi leaves 7 dead, 17 injured. All 17 hospitalized patients are in stable condition. Authorities have excluded domestic gas as the trigger and are probing other causes. pic.twitter.com/h0wEl7tn32 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 11, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ