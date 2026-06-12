Χελώνες - κατάσκοποι και ψάρια με αισθητήρες: Η Κίνα βλέπει ξένες μυστικές επιχειρήσεις στα χωρικά της ύδατα

Η Κίνα προχώρησε σε μια ασυνήθιστη προειδοποίηση, υποστηρίζοντας ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών αξιοποιούν ακόμη και θαλάσσια ζώα για τη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων στα κινεζικά ύδατα.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω των επίσημων λογαριασμών του Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας, οι κινεζικές αρχές κάνουν λόγο για «νέες μεθόδους κατασκοπείας» που περιλαμβάνουν χελώνες και ψάρια εξοπλισμένα με ειδικούς αισθητήρες, οι οποίοι καταγράφουν στοιχεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τα μεταδίδουν στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το Πεκίνο, τα ζώα αυτά εντοπίστηκαν να κινούνται σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές, συλλέγοντας πληροφορίες όπως η θερμοκρασία του νερού, η αλατότητα και τα θαλάσσια ρεύματα. Τα δεδομένα, όπως υποστηρίζεται, αποστέλλονταν μέσω δορυφορικών συστημάτων σε ξένους αποδέκτες.

Οι κινεζικές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρουν ακόμη ότι παρόμοια αποστολή φέρονται να εκτελούν και προηγμένες σημαδούρες εξοπλισμένες με αισθητήρες υψηλής ακρίβειας, καθώς και συσκευές τοποθετημένες σε εμπορικά πλοία, οι οποίες μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη δραστηριότητα λιμανιών και παράκτιων εγκαταστάσεων.

Κατά το υπουργείο, ο τελικός στόχος αυτών των επιχειρήσεων είναι η δημιουργία λεπτομερών υποβρύχιων χαρτών, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν κρίσιμες πληροφορίες για την κινεζική παράκτια άμυνα και να εντοπίσουν πιθανά τρωτά σημεία στρατηγικής σημασίας.

Παρότι οι κινεζικές αρχές δεν κατονόμασαν κάποια χώρα ή συγκεκριμένη υπηρεσία πληροφοριών, τόνισαν ότι τέτοιες δραστηριότητες συνιστούν σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια και ζήτησαν την ενίσχυση των ελέγχων σε εξοπλισμό που εισάγεται από το εξωτερικό.

Παράλληλα, κάλεσαν τους αλιείς και όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα να ενημερώνουν άμεσα τις Αρχές σε περίπτωση που εντοπίσουν ύποπτες σημαδούρες, αισθητήρες ή άλλους μηχανισμούς παρακολούθησης.

Η νέα αυτή καταγγελία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης καχυποψίας μεταξύ Κίνας και Δύσης, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν συχνά κατηγορίες για κατασκοπευτικές δραστηριότητες και παραβιάσεις της εθνικής ασφάλειας.