Οργή στην Αλβανία για το τουριστικό πλάνο του γαμπρού του Τραμπ - Διαδηλωτές γκρεμίζουν τους φράκτες εργοταξίου (βίντεο)

Περίπου 200 διαδηλωτές γκρέμισαν σήμερα μεταλλικούς φράκτες και συρματοπλέγματα γύρω από ένα οικόπεδο στις ακτές της Αλβανίας στην Αδριατική, όπου έχει σχεδιαστεί η κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε μια προστατευμένη περιοχή κοντά στην Αυλώνα.

Αναστάτωση επικρατεί εδώ και εβδομάδες στην Αλβανία όπου πραγματοποιούνται διαδηλώσεις κατά ενός σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

What is really happening in #Albania?



​🔹The Nexus: Recent SPAK actions confirm a toxic politics-oligarch-crime triangle.



🔹The Boom: The construction boom in Tirana & the coast is fueled by laundering this money.



🔹The Silence: US, EU support PM Rama for 'stabilocracy' in 🇦🇱. https://t.co/3WEsHOi5ey pic.twitter.com/Qi0VWjSEhj — Tirana Report (@Tirana_Report) June 13, 2026

Σήμερα, κάτοικοι του χωριού Ριόλ, που βρίσκεται σε μια περιοχή με αμμώδεις παραλίες και πευκοδάση στη βορειοδυτική Αλβανία, διαμαρτυρήθηκαν κατά ενός άλλου έργου, λέγοντας ότι αυτό κατασκευάζεται στην κατασχεμένη γη τους.

📍 Rrjoll, Velipojë



Residents of Rrjoll protested again against the tourist resort “Blue Borgo”, tearing down the construction site fence and entering the lands they claim were taken from forged ownership documents.



Also at work were activists of the cause for the protection of… pic.twitter.com/ZWKRzQpp8O — Amfora.al (@AlAmfora) June 13, 2026

Οι διαδηλωτές κυμάτιζαν αλβανικές εθνικές σημαίες και φώναζαν «Επανάσταση» καθώς κατέστρεφαν τους φράχτες. Σημειώθηκαν μικροσυμπλοκές με την αστυνομία, αλλά οι αστυνομικοί δεν εμπόδισαν τους διαδηλωτές να να γκρεμίσουν τον φράχτη.

Tensione në Rrjoll! Protestuesit shembin një pjesë të gardhit të resortit të Bashkim Ulajt dhe futen brenda kantierit të ndërtimit.#Albania pic.twitter.com/okWyNSXeaw — Shqiptarja.com (@shqiptarjacom) June 13, 2026

«Οι διαδηλώσεις δεν θα σταματήσουν μέχρι να αποζημιωθούν οι κάτοικοι του χωριού Ριόλ. Είμαστε 200 οικογένειες των οποίων η γη έχει κατασχεθεί», δήλωσε ο Ζέκε Νικολ Σουλανί, 56 ετών, ένας από τους γαιοκτήμονες που διαμαρτύρονται εδώ και μήνες.

UPDATE 🚨Tirana protests swell as Special Prosecution exposes political, economic & criminal networks spanning #Albania-US in the Zvërnec project. Citizens renewed demands for both PM Rama & opposition leader Berisha to step down. A nationwide protest has been called for tomorrow https://t.co/dXUXtiVelx pic.twitter.com/mMdpA4Wna3 — Tirana Report (@Tirana_Report) June 12, 2026

Μια αλβανική εταιρεία αναπτύσσει ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο πέντε αστέρων στην περιοχή και το έργο έλαβε «ειδικό καθεστώς επενδυτή» από την αλβανική κυβέρνηση.

«Αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι τρέλα», δήλωσε ο Νικολίν Μαρκπαλάι, 60 ετών, ένας άλλος ντόπιος γαιοκτήμονας. «Ζητήσαμε από τους επενδυτές να έρθουν και να έχουν διαβούλευση με τους κατοίκους, αλλά αρνήθηκαν. Νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν αναίμακτα όλο αυτόν τον πλούτο;»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ