Αναζωπύρωση της τζιχαντιστικής βίας στη Νιγηρία: Πάνω από 20 νεκροί από επίθεση της οργάνωσης «Λακουράβα»

Ομάδα τζιχαντιστών διενήργησε επίθεση σε χωριό στη βορειοδυτική Νιγηρία, στα σύνορα με τον Νίγηρα, σκοτώνοντας περισσότερους από είκοσι ανθρώπους.

Σύμφωνα με έκθεση ασφαλείας που συντάχθηκε για τα Ηνωμένα Έθνη, η οποία περιήλθε σε γνώστη του Γαλλικού Πρακτορείου, τζιχαντιστές της σκιώδους ομάδας Λακουράβα επέδραμαν σε περιοχή της επαρχία Κέμπι, με περισσότερα από είκοσι θύματα.

Η επιδρομή φέρεται να έλαβε χώρα πριν από λίγες ημέρες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αλλά αναφέρθηκε το Σαββατοκύριακο, αφού ο αναπληρωτής κυβερνήτης της πολιτείας Κέμπι επισκέφθηκε την περιοχή.

Η επίθεση σημειώθηκε μετά από μια παύση της βίας από την ομάδα Λακουράβα τους τελευταίους μήνες. Η έκθεση αναφέρεται σε αναζωπύρωση της βίας.

Ο αμερικανικός στρατός χτύπησε τμήματα της βορειοδυτικής Νιγηρίας στις 25 Δεκεμβρίου. Τα κτυπήματα, σύμφωνα με την νιγηριανή Κυβέρνηση, στόχευαν μαχητές της ομάδας Ισλαμικό Κράτος, την τζιχαντιστική ομάδα Λακουράβα και εγκληματικές συμμορίες ληστών.

Δεν είναι γνωστό πόσοι σκοτώθηκαν και από ποιες ομάδες.

Η Λακουράβα παρέμεινε ενεργή σε κοινότητες κατά μήκος των συνόρων Νιγηρίας-Νίγηρα, παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών ασφαλείας να τους εκδιώξουν από την πολιτεία Κέμπι.

Η έκθεση προειδοποιούσε ότι η βία θα μπορούσε να μετατραπεί σε «διεθνική απειλή» λόγω της πολυεθνικής σύνθεσης της ομάδας, η οποία περιπλέκει τις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Ορισμένοι ερευνητές συνδέουν τη Λακουράβα με το Ισλαμικό Κράτος στο Σαχέλ, το οποίο δραστηριοποιείται κυρίως στο Μάλι και τον γειτονικό Νίγηρα.

Η τζιχαντιστική εξέγερση στη Νιγηρία, με επικεφαλής κυρίως την Μπόκο Χαράμ και την αντίπαλη παράταξή της, το Ισλαμικό Κράτος της Δυτικής Αφρικής (ISWAP), έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους.

Πηγή: ΚΥΠΕ