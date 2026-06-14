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Άγρια επεισόδια στη Γενεύη πριν τη Σύνοδο G7 – Επιθέσεις σε γραφεία του ΟΗΕ, πετροπόλεμος και φωτιά σε αυτοκίνητο Tesla

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στόχος επιθέσεων των διαδηλωτών έγιναν και άλλα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων της PricewaterhouseCoopers και της έδρας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε μια πορεία κατά της G7, παραμονή της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά στο Εβιάν της Γαλλίας. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν πως διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα.

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Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Tesla και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων των διαδηλωτών έγιναν και άλλα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων της PricewaterhouseCoopers και της έδρας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική.

Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της G7, που την θεωρούν σύμβολο συγκεντρωμένης πολιτικής και οικονομικής δύναμης.

 

Την περασμένη εβδομάδα, ο ιδιοκτήτης της Tesla, Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει εργαστεί ως σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για ανισότητες.

Σύνοδος G7 στη Γαλλία

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και σύρραξη στην Ουκρανία αναμένεται να κυριαρχήσουν στην τριήμερη σύνοδο κορυφής του G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου Ευρωπαίοι, Καναδοί και Ιάπωνες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν «από πρώτο χέρι» τις διαθέσεις του Αμερικάνου Προέδρου.

Μια πρώτη συζήτηση θα γίνει τη Δευτέρα το βράδυ στο δείπνο που θα έχουν οι ηγέτες του G7, δηλαδή των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, και του Καναδά.

Ως προς το Ουκρανικό η κρίσιμη συζήτηση θα γίνει την Τρίτη το πρωί, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος ελπίζει ότι μετά την επιστολή που έστειλε στον Πούτιν θα πάψει ο Τραμπ να του ζητάει την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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