Άγρια επεισόδια στη Γενεύη πριν τη Σύνοδο G7 – Επιθέσεις σε γραφεία του ΟΗΕ, πετροπόλεμος και φωτιά σε αυτοκίνητο Tesla

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε μια πορεία κατά της G7, παραμονή της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά στο Εβιάν της Γαλλίας. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν πως διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Tesla και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων των διαδηλωτών έγιναν και άλλα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων της PricewaterhouseCoopers και της έδρας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

🔴🇨🇭🔥 EN DIRECT - Premiers débordements à Genève. Des vitrines ont été cassées et une première voiture est en feu. #G7 pic.twitter.com/vuuUg9zbET — SuisseAlert (@SuisseAlert) June 14, 2026

Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική.

Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της G7, που την θεωρούν σύμβολο συγκεντρωμένης πολιτικής και οικονομικής δύναμης.

Anti G7 à Genève : premiers incidents en cours.



Une voiture Tesla a été incendié sur le parcours et une banque a été dégradée. pic.twitter.com/Atz1k9vq0l — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) June 14, 2026

Le black bloc entre en action : début des affrontements, contre le G7 2026.



Manifestation "No G7", à Genève (Suisse).



📷 Image de Laurent.B pour Line Press.#14juin2026 #Genève #G7 #noG7 pic.twitter.com/PDZWOlcdi6 — AnthoZ (@AnthoDepe) June 14, 2026

Την περασμένη εβδομάδα, ο ιδιοκτήτης της Tesla, Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει εργαστεί ως σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για ανισότητες.

Σύνοδος G7 στη Γαλλία

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και σύρραξη στην Ουκρανία αναμένεται να κυριαρχήσουν στην τριήμερη σύνοδο κορυφής του G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου Ευρωπαίοι, Καναδοί και Ιάπωνες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν «από πρώτο χέρι» τις διαθέσεις του Αμερικάνου Προέδρου.

Μια πρώτη συζήτηση θα γίνει τη Δευτέρα το βράδυ στο δείπνο που θα έχουν οι ηγέτες του G7, δηλαδή των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, και του Καναδά.

Ως προς το Ουκρανικό η κρίσιμη συζήτηση θα γίνει την Τρίτη το πρωί, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος ελπίζει ότι μετά την επιστολή που έστειλε στον Πούτιν θα πάψει ο Τραμπ να του ζητάει την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ