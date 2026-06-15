Τραμπ για Νετανιάχου: «Είναι δύσκολος άνθρωπος και πρέπει να είναι ευγνώμων στις ΗΠΑ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον «δύσκολο άνθρωπο», ενώ υποστήριξε ότι θα έπρεπε να είναι «πολύ ευγνώμων» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ιράν.

Μιλώντας στους New York Times μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι οι επιθέσεις που εξαπέλυσε στον Λίβανο παραλίγο να εκτροχιάσουν τις τελικές διαπραγματεύσεις.

«Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Και, για να είμαι ειλικρινής, θα έπρεπε να είναι πολύ ευγνώμων προς εμάς γι’ αυτό που κάναμε. Αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για δύο ώρες», φέρεται να δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης την προειδοποίησή του ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι πυραυλικές επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί κατά του Ιράν ήταν ο βασικός παράγοντας που οδήγησε την Τεχεράνη στο τραπέζι της συμφωνίας.

«Δεν ήθελαν ένα τρίτο χτύπημα. Τους ενδιαφέρει να επιβιώσουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι επιθέσεις που πραγματοποιήσαμε είχαν τεράστια επίδραση στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας».

Πηγή: Al Jazeera / ertnews.gr