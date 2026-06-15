Άντρος Κυπριανού: «Ο Τσίπρας μού είπε ότι ο Αναστασιάδης του μίλησε για τα κέρδη του από τα χρυσά διαβατήρια» - Τι αποκαλύπτει στο βιβλίο του (ηχητικό)

Αποκαλύψεις που αγγίζουν τόσο το Κυπριακό όσο και την υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων περιλαμβάνει το νέο βιβλίο του πρώην Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Άντρου Κυπριανού, με τίτλο «Μέσα από τις Συμπληγάδες του Κυπριακού – Μια προσωπική μαρτυρία». Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Κυπριανού μίλησε για μέρος όσων καταγράφει στο βιβλίο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε συνομιλίες που, όπως υποστηρίζει, είχε με τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας και τον εκλιπόντα Σωκράτη Χάσικο.

Ο πρώην ΓΓ του ΑΚΕΛ αποκάλυψε ότι στο βιβλίο καταγράφει πληροφορία που, όπως είπε, του μετέφερε ο κ. Τσίπρας σχετικά με τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδης και το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Κυπριανού, ο πρώην Έλληνας πρωθυπουργός τού ανέφερε ότι ο κ. Αναστασιάδης του είχε μιλήσει για τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε κατά την πρώτη πενταετία της διακυβέρνησής του και για τα ακόμη μεγαλύτερα κέρδη που υπολόγιζε ότι θα είχε κατά τη δεύτερη θητεία του. Όπως είπε, τα συγκεκριμένα στοιχεία περιλαμβάνονται στο βιβλίο, ενώ υποστήριξε ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι άκουσαν την ίδια αναφορά από τον κ. Τσίπρα.

Εξίσου αιχμηρές ήταν οι αναφορές του για συνομιλία που είχε με τον Σωκράτη Χάσικο. Ο κ. Κυπριανού υποστήριξε ότι τον Μάιο του 2018 ο τότε πρώην υπουργός Εσωτερικών ζήτησε να τον συναντήσει και του εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο διαχείρισης του προγράμματος των χρυσών διαβατηρίων από τον Νίκο Αναστασιάδη και την οικογένειά του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κ. Χάσικος τού είπε ότι είχε μεταβεί στο Προεδρικό για να προειδοποιήσει τον τότε Πρόεδρο πως αιτήσεις πολιτογράφησης προέρχονταν από το δικηγορικό γραφείο των θυγατέρων του και ότι αυτή η πρακτική «θα τους έστελνε φυλακή». Κατά τον κ. Κυπριανού, ο κ. Χάσικος ισχυρίστηκε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης εμφανίστηκε εξοργισμένος, διαβεβαιώνοντάς τον πως είχε ήδη προειδοποιήσει την οικογένειά του να σταματήσει τέτοιες ενέργειες. Ωστόσο, όπως ανέφερε, λίγες ημέρες αργότερα ο ίδιος ο Πρόεδρος απέστειλε νέο πακέτο αιτήσεων πολιτογράφησης.

Πέραν των χρυσών διαβατηρίων, ο Άντρος Κυπριανού επανήλθε και στα γεγονότα του Κραν Μοντανά. Υποστήριξε ότι στο βιβλίο παραθέτει σημειώσεις των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με τις οποίες ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ενημέρωσε τον Νίκο Αναστασιάδη πως η Τουρκία ήταν έτοιμη να συζητήσει την κατάργηση των εγγυήσεων και του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης. Κατά τον κ. Κυπριανού, στις σημειώσεις αυτές καταγράφεται ότι ο κ. Αναστασιάδης «άλλαξε χρώμα» όταν άκουσε τη συγκεκριμένη ενημέρωση.

Ο πρώην ΓΓ του ΑΚΕΛ επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό ότι ο τότε Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, του είχε αναφέρει προσωπικά πως ο Νίκος Αναστασιάδης είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο συζήτησης λύσης δύο κρατών μετά τις προεδρικές εκλογές. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ανάλογες αναφορές έχουν γίνει δημόσια και από άλλα πολιτικά πρόσωπα στην Κύπρο.

Σε ό,τι αφορά τις σημερινές εξελίξεις στο Κυπριακό, ο Άντρος Κυπριανού άσκησε κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει ξεκάθαρη στρατηγική για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, το βασικό εμπόδιο παραμένει η τουρκική θέση για δύο κράτη και η ελληνοκυπριακή πλευρά οφείλει να αναζητήσει τρόπους και κίνητρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Άγκυρα σε μετακίνηση από αυτή τη θέση, χωρίς όμως να προσφέρονται ανταλλάγματα πριν από τη λύση του Κυπριακού.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Άντρου Κυπριανού στην εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση που μεταδίδεται καθημερινά από το ραδιόφωνο του Πολίτη: