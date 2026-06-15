Eurobank: Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη και προσωπικό

Τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, ανακοίνωσε η Eurobank.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο μέγιστος αριθμός μετοχών που δύναται να διατεθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 36.400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2026.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι στελέχη της διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Σκοπός

Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ξεχωριστό ή αυτοτελές σχήμα μεταβλητών αποδοχών, αλλά λειτουργεί ως μηχανισμός καταβολής του μεταβλητού μέρους των αποδοχών που καταβάλλεται σε μέσα, στο πλαίσιο των υφιστάμενων σχημάτων μεταβλητών αποδοχών που προβλέπονται στις Πολιτικές Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Προσωπικού του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων σχημάτων μεταβλητών αποδοχών και τυχόν μακροπρόθεσμων προγραμμάτων παροχής κινήτρων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προγράμματος μεταβλητών αποδοχών υιοθετείται κατά καιρούς.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιβράβευση των δικαιούχων για τη συμβολή τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου και συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών και λειτουργικών στόχων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις περί καταβολής μέρους των μεταβλητών αποδοχών σε χρηματοοικονομικά μέσα για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, καθώς και την ευθυγράμμιση των συμφερόντων των Δικαιούχων με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου.

Το πρόγραμμα συμβάλλει επίσης στην αποτελεσματική εφαρμογή των Πολιτικών Αποδοχών της Τράπεζας, οι οποίες προβλέπουν τη χορήγηση μεταβλητών αποδοχών μέσω ενός ισορροπημένου συνδυασμού μετρητών και χρηματοοικονομικών μέσων.

Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα στοχεύει, σε μακροπρόθεσμη βάση, στην προσέλκυση, διακράτηση και παροχή κινήτρων προς τα στελέχη της διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε διαδοχικούς κύκλους στο πλαίσιο των Σειρών του Προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι απόδοσης ή/και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις των εν λόγω Σειρών ή/και για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Ομίλου σχετικά με μεταβλητές αποδοχές προς τους Δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι κάθε κύκλου του προγράμματος θα καθορίζονται βάσει των όρων και προϋποθέσεων των Σειρών και των αντίστοιχων αποφάσεων των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, δύναται να τροποποιεί ή να συμπληρώνει οποιουσδήποτε όρους του Προγράμματος, εντός του πλαισίου που έχει καθοριστεί από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Απόδοση

Σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις κάθε ημερολογιακού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, θα καθορίζει τους αντίστοιχους Δικαιούχους, καθώς και τη μεθοδολογία διανομής των μετοχών σε αυτούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την απόδοση σε διαφορετικές συνεδριάσεις του, είτε ανά κατηγορία Δικαιούχων είτε ανά Σειρά, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες αποφάσεις απόδοσης και τις σχετικές υποχρεώσεις χορήγησης μεταβλητών αποδοχών της Τράπεζας.

Η απόδοση θα υπόκειται στις απαιτήσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου και θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις των Πολιτικών Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Προσωπικού της Τράπεζας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των Σειρών.