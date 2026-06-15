ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα Στενά του Ορμούζ.

«Πλοία , πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο, αρχίζουν να βγαίνουν από τα Στενά του Ορμούζ. Πηγαίνουν κατά μήκος της Νότιας "Οδού", η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο Truth Social.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοικτά μακροπρόθεσμα χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Βανς είπε επίσης ότι ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών και ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής θα εκπροσωπήσουν το Ιράν στην υπογραφή του μνημονίου κατανόησης την Παρασκευή στην Ελβετία και ότι πολλές λεπτομέρειες της συμφωνίας πρέπει ακόμη να διευθετηθούν.

Από την πλευρά του, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το Ιράν θα χρεώνει μάλλον τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που θα διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ παρά διόδια, στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου που συνομολογήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πάντοτε υποστηρίζαμε ότι δεν επιδιώκουμε την είσπραξη διοδίων διέλευσης, αλλά τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες, για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των πλοίων και άλλες απαραίτητες υπηρεσίες», εξήγησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ