Μήνυμα ΠτΔ στην Καλλέπεια : Προτεραιότητα η επανέναρξη των συνομιλιών και η επανένωση της Κύπρου

Πενήντα δύο χρόνια μετά τη θυσία του Ανδρέα Μιχαηλίδη, η πραγματική δικαίωση του ίδιου και όλων όσοι αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία, την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας.

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα που μετέφερε η αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου, Φρόσω Γεωργίου, εκπροσωπώντας σήμερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο μνημόσυνο του ήρωα Ανδρέα Μιχαηλίδη στην Καλλέπεια.

Μεταφέροντας τη διαβεβαίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, η κ. Γεωργίου τόνισε ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, με ξεκάθαρη πολιτική βούληση και προσήλωση στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Επισήμανε ακόμη ότι οι πρόσφατες διπλωματικές πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ενεργός στήριξη των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το ανανεωμένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναβαθμισμένη διεθνής παρουσία της χώρας ενισχύουν την ελπίδα πως μπορούν να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την επανεκκίνηση μιας ουσιαστικής διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στον στόχο μιας λύσης που θα επανενώνει την Κύπρο και θα διασφαλίζει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, στο οποίο όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι θα ζουν με ασφάλεια, ελευθερία και ευημερία. Αναφερόμενη στη θυσία του Ανδρέα Μιχαηλίδη, η κ. Γεωργίου σημείωσε ότι σήμερα η Καλλέπεια, η Πάφος και ολόκληρη η Κύπρος αποτίουν φόρο τιμής στη μνήμη του.

Απευθυνόμενη στην οικογένειά του, στην Έφη, στον Στέλιο και σε όλους όσοι τον αγάπησαν, μετέφερε τη διαβεβαίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η θυσία του δεν ξεχάστηκε και δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ. «Το όνομά του είναι πλέον γραμμένο ανάμεσα σε εκείνα των ανθρώπων που κράτησαν ζωντανή τη δημοκρατία στις πιο σκοτεινές στιγμές της Κύπρου.

Όπως ο Ανδρέας έμεινε πιστός στο καθήκον του μέχρι το τέλος, ας μείνουμε κι εμείς σήμερα πιστοί στη μνήμη του», κατέληξε.