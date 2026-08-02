Γονείς σε απόγνωση για το νηπιαγωγείο Ορόκλινης - Κτήρια που ρημάζουν, παιδιά που αυξάνονται και υποσχέσεις αντί λύσεων λίγο πριν το πρώτο κουδούνι

Με σοβαρά προβλήματα έκλεισε και η φετινή χρονιά για το δημόσιο νηπιαγωγείο Ορόκλινης, ενώ σε περίπου έναν μήνα αναμένεται τα παιδιά να επιστρέψουν στο σχολείο. Όπως καταγγέλλουν γονείς, τα προβλήματα αυτά δεν είναι καινούργια και η επίλυσή τους μεταφέρεται από χρόνο σε χρόνο. Από πλευράς της η Σχολική Εφορεία Λάρνακας, η οποία έχει το νηπιαγωγείο υπό την εποπτεία της, αναγνωρίζει τα προβλήματα και διαβεβαιώνει πως ορισμένες λύσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Κτήρια ερείπια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Όπως εξηγούν, πριν από περίπου ενάμιση χρόνο πραγματοποιήθηκαν εργασίες αφαίρεσης σαθρών σημείων στην οροφή και σε διάδρομο του σχολείου, τα οποία δεν έχουν επιδιορθωθεί ακόμα! Παράλληλα, εκφράζουν τον προβληματισμό τους και για λυόμενη αίθουσα διδασκαλίας που βρίσκεται στον χώρο εδώ και αρκετά χρόνια και παρουσιάζει σημάδια φθοράς και σκουριάς, ιδιαίτερα οι εγκαταστάσεις υγιεινής, γεγονός που, όπως λένε, αναδεικνύει τη διαχρονική ανάγκη αναβάθμισης των σχολικών υποδομών στην περιοχή.

Παράλληλα, ζητούν όπως οι απαραίτητες εργασίες ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε τα παιδιά να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους μέσα σε ένα ασφαλές και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον. Κάτι για το οποίο αμφιβάλλουν. Επιπρόσθετα θίγουν το ζήτημα της ανεπάρκειας του χώρου σκίασης στην αυλή όπου περνούν σημαντικό μέρος της ημέρας τα παιδιά. Το αίτημα για δημιουργία στεγασμένου χώρου αποτελεί διαχρονικό ζητούμενο, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και το σχολείο λειτουργεί ως θερινό.



Αύγουστο η αποκατάσταση

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας, Γιάννα Νικολάου, ανέφερε στον «Π» ότι τα προβλήματα στην οροφή του κτηρίου είναι γνωστά και έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την αποκατάστασή τους. Όπως εξηγεί, ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 24 Ιουλίου και λήγει στις 5 Αυγούστου, ενώ ακολουθεί συνεδρία της Σχολικής Εφορείας στις 6 Αυγούστου για την προώθηση του έργου. Στόχος της Εφορείας, όπως σημείωσε, είναι οι εργασίες να αρχίσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου και να ολοκληρωθούν, αν είναι δυνατόν, πριν από την επιστροφή των παιδιών στις τάξεις.

Η κ. Νικολάου διευκρίνισε ότι δεν τίθεται ζήτημα επικινδυνότητας του σχολείου, επισημαίνοντας ότι η Σχολική Εφορεία προχωρεί συστηματικά στην απομάκρυνση σαθρών σημείων από τα σχολικά κτήρια που βρίσκονται υπό την ευθύνη της. Όπως διαβεβαίωσε, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις πλέον θα συνοδεύονται και από τις απαραίτητες επιδιορθώσεις, ώστε να αντιμετωπίζεται συνολικά το πρόβλημα και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Αναφορικά με τον εξωτερικό χώρο, η κ. Νικολάου δήλωσε ότι προχωρούν παράλληλα παρεμβάσεις που αφορούν την τοποθέτηση στεγάστρου σκίασης και την αναβάθμιση του παιδότοπου του σχολείου.

Καθυστέρηση στη διόρθωση

Στον αντίποδα, οι γονείς υποστηρίζουν ότι σε συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, είχαν λάβει διαβεβαιώσεις ότι οι εργασίες περιλαμβάνονταν στους άμεσους σχεδιασμούς της Εφορείας αλλά έφτασε το τέλος της σχολικής χρονιάς, θα μπει η επόμενη κι ακόμη δεν ξεκίνησαν.

Η πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας παραδέχτηκε ότι οι εργασίες εκκρεμούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποδίδοντας την καθυστέρηση στον μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων που διαχειρίζεται η Εφορεία. Όπως εξήγησε, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματισμό έργα σε δεκάδες σχολεία της επαρχίας, ενώ παράλληλα υλοποιείται και το πρόγραμμα εγκατάστασης κλιματιστικών. Όπως σημείωσε, η Σχολική Εφορεία έχει υπό την ευθύνη της 55 σχολικές μονάδες και αναγκάζεται να προχωρεί σε προτεραιοποίηση αναγκών και έργων. Πρόσθεσε δε ότι τα κονδύλια για τις συγκεκριμένες εργασίες είχαν εξασφαλιστεί από τις αρχές του χρόνου, ωστόσο οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση είναι συχνά χρονοβόρες, όπως υποστήριξε.

Περισσότερα παιδιά, λιγότερος χώρος

Πέραν των κτηριακών ζητημάτων, προβληματισμό προκαλεί και η αυξημένη πληρότητα του σχολείου. Το δημόσιο νηπιαγωγείο εξυπηρετούσε μέχρι τον Ιούνιο περίπου 100 παιδιά, ενώ από Σεπτέμβριο, με την προσθήκη νέας λυόμενης αίθουσας, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 115 έως 125 παιδιά. Γονείς εκφράζουν την ανησυχία ότι η επέκταση της δυναμικότητας του σχολείου δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των διαθέσιμων χώρων. Η αυλή ήδη θεωρείται περιορισμένη για τις ανάγκες περίπου 100 παιδιών, ηλικίας 4-6 ετών, και η προσθήκη της νέας λυόμενης θα περιορίσει ακόμα περισσότερο τον διαθέσιμο χώρο. Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η Διεύθυνση του σχολείου καταβάλλει προσπάθειες για να περιορίσει τον συνωστισμό, οργανώνοντας τη χρήση των εξωτερικών χώρων σε διαφορετικούς χρόνους και σημεία για τα παιδιά των διαφόρων τμημάτων.

Η αυξημένη ζήτηση για σχολικές θέσεις στην Ορόκλινη καταδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας δεύτερου δημοτικού και δεύτερου νηπιαγωγείου στην περιοχή, αίτημα που, όπως αναφέρουν, τίθεται εδώ και χρόνια από τον Σύνδεσμο Γονέων και την τοπική κοινωνία. Όπως επισημαίνουν, κανένας γονέας δεν επιθυμεί τα παιδιά να φοιτούν σε συνθήκες συνωστισμού ή υπερπληρότητας.

Σε σχέση με το πρόβλημα της χωρητικότητας, η πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας αναγνωρίζει ότι η αυξανόμενη πληθυσμιακή ανάπτυξη σε περιοχές όπως η Ορόκλινη, τα Λιβάδια και η Αραδίππου δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες στις σχολικές υποδομές και ανέφερε πως η νέα λυόμενη αίθουσα αποτελεί την άμεση λύση που μπορεί να εφαρμοστεί ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς και μέχρι την υλοποίηση πιο μόνιμων σχεδιασμών.

Είναι αυτές τουαλέτες για μικρά (ή και μεγάλα) παιδιά;

Το νέο περιφερειακό νηπιαγωγείο δεν εξυπηρετεί την Ορόκλινη

Σε ό,τι αφορά το υπό δημιουργία Περιφερειακό Νηπιαγωγείο Λιβαδιών, πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η πρόθεση είναι να απορροφήσει μέρος του μαθητικού πληθυσμού από την Ορόκλινη, συμβάλλοντας έτσι στην αποσυμφόρηση του υφιστάμενου νηπιαγωγείου. Ωστόσο, γονείς εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο η λύση αυτή θα αντιμετωπίσει ουσιαστικά τις ανάγκες της Ορόκλινης. Όπως υποστήριξαν, το νέο σχολείο βρίσκεται εκτός της κοινότητας και δεν απαντά στο πάγιο αίτημα για δημιουργία πρόσθετων εκπαιδευτικών υποδομών εντός της περιοχής.

Αναφορικά με τις εκκλήσεις για δημιουργία δεύτερου δημοτικού σχολείου και δεύτερου νηπιαγωγείου στην Ορόκλινη, η πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ετοιμασίας σημειώματος έργου, μέσα από το οποίο θα καταγραφεί και θα τεκμηριωθεί η ανάγκη για νέες σχολικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, τόνισε ότι η δημιουργία νέων σχολείων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό μεταξύ Σχολικής Εφορείας, Υπουργείου Παιδείας και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών. Μάλιστα, όπως δημοσιοποίησε πρόσφατα το υπουργείο, το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2027-2029. «Υπάρχουν προβλήματα αλλά αντιμετωπίζονται. Δεν είναι όλα ρόδινα», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Εφορεία βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία τόσο με τους συνδέσμους γονέων όσο και με το Υπουργείο Παιδείας για την προώθηση λύσεων.