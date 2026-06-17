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Μαρκ Ρούτε: «Οι ΗΠΑ δεν αποσύρονται από το ΝΑΤΟ» - Χαιρετίζει τη συμφωνία Ουάσινγκτον και Τεχεράνης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο ΓΓ της Συμμαχίας καθησυχάζει για τις αλλαγές στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και χαρακτηρίζει «τεράστιο βήμα» το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ «δεν αποσύρονται από το ΝΑΤΟ», δήλωσε την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, μετά την ανακοίνωση από την Ουάσινγκτον αλλαγών στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις περί αλλαγών στην ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, περιλαμβανομένων αυτών που είναι διαθέσιμες σε περίπτωση κρίσης, παρουσιάστηκαν «ως πρόβλημα», ανέφερε ο Ρούτε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

«Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ξεκάθαρα ότι παραμένουν δεσμευμένες στο ΝΑΤΟ», τόνισε.

Εξάλλου, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν αυξήσει τη συνεισφορά τους στις δυνάμεις που έχει στη διάθεσή της η Συμμαχία σε περίπτωση κρίσης, σημείωσε ο Ρούτε.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαιρέτισε τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι «ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός».

«Η αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Γνωρίζω ότι πολλοί σύμμαχοι, μέσω της πρωτοβουλίας της Γαλλίας και της Βρετανίας, είναι έτοιμοι να προσφέρουν την υποστήριξή τους», επεσήμανε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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