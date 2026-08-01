Υποψίες για επίδοξους εμπρηστές μετά τις απανωτές πυρκαγιές - Πέντε διαδοχικές εστίες στην Πάφο και καταγγελία για ύποπτες κινήσεις στην Ορόκλινη

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές μετά τις διαδοχικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην επαρχία Πάφου, σήμερα Σάββατο (01/8),αλλά και πληροφορίες για ύποπτες ενέργειες σε Μένοικο και Ορόκλινη, την ώρα που ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών παραμένει σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού».

Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, πέραν των πέντε διαδοχικών εστιών δασικής πυρκαγιάς στον δρόμο από το Προδρόμι προς τις Αρόδες, για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές υποψίες κακόβουλων ενεργειών, οι Αρχές εξετάζουν περιστατικά και σε άλλες περιοχές.

Πέραν των ανακοινώσεων του Τμήματος Δασών για την εκδήλωση διαδοχικά πέντε εστιών δασικών πυρκαγιών στο δρόμο Προδρόμι προς Αρόδες, στην επαρχία Πάφου και τις σοβαρές υποψίες για κακόβουλες ενέργειες η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι τόσο στην περιοχή Μενοίκου που εκδηλώθηκε… — Andreas Kettis (@akettis) August 1, 2026

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική αναφέρεται στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μενοίκου, ενώ ιδιαίτερη κινητοποίηση προκάλεσε πληροφορία πολίτη από την Ορόκλινη.

Σύμφωνα με την πληροφορία που δόθηκε στην Πυροσβεστική, στην περιοχή της Ορόκλινης εντοπίστηκαν άτομα να προβαίνουν σε ύποπτες ενέργειες και να επιχειρούν εκ προθέσεως να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει εντατικοποιήσει τις περιπολίες της, ενώ όλα τα σχετικά στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στην Αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση και, εάν αντιληφθούν ύποπτες κινήσεις ή ενέργειες που ενδεχομένως να συνδέονται με πρόθεση πρόκλησης πυρκαγιάς, να ενημερώνουν άμεσα την Υπηρεσία και τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

«Κόκκινος Συναγερμός» και την Κυριακή

Το σκηνικό προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία καθώς, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών θα παραμείνει και την Κυριακή σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού».

Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι η πρόκληση πυρκαγιάς αποτελεί αδίκημα που επισύρει αυστηρές ποινές και απευθύνει θερμή έκκληση προς το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες που θα αντιληφθούν καπνό ή φωτιά να ενημερώσουν αμέσως τις αρμόδιες Αρχές, καλώντας στο 1407 για το Τμήμα Δασών ή στο 112 για την Πυροσβεστική Υπηρεσία.