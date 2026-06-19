Φιντάν: Χωρίς τον Ερντογάν ο Τραμπ δεν θα πήγαινε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Τη σημασία της προγραμματισμένης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου υπογράμμισε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και στον ρόλο της Τουρκίας στη Συμμαχία.

Μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στη Ρωσία, ο Φιντάν ανέφερε ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν πως το γεγονός ότι η Σύνοδος φιλοξενείται στην Τουρκία, υπό την προεδρία του Ερντογάν, αποτελεί τον βασικό λόγο που ο Τραμπ θα συμμετάσχει στις εργασίες της.

«Αν δεν υπήρχε ο Πρόεδρός μας και η Τουρκία, ο Τραμπ δεν θα ερχόταν και ουσιαστικά θα είχε δηλώσει έμπρακτα ότι δεν αποδίδει σημασία στη Σύνοδο», δήλωσε.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας σημείωσε ότι η παρουσία του Αμερικανού προέδρου θεωρείται κρίσιμη, καθώς στη Σύνοδο αναμένεται να συζητηθούν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις διαφορετικές προσεγγίσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων συμμάχων για το μέλλον του ΝΑΤΟ.

Ο κ. Φιντάν ανέφερε επίσης ότι οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ χαρακτήρισε κομβικής σημασίας τη συμμετοχή του Τραμπ για τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμα θέματα της Συμμαχίας.

ΚΥΠΕ