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Viral οι βουλευτές της Νορβηγίας: Έστησαν κερκίδα μέσα στη Βουλή λόγω Μουντιάλ και τραβούν κουπί σαν τους Βίκινγκς (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ακολουθώντας το παράδειγμα των φιλάθλων στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, οι Νορβηγοί βουλευτές συμμετείχαν στο γνωστό πλέον «Viking Row»

 

Τη δική τους… κερκίδα έστησαν μέσα στο Κοινοβούλιο οι βουλευτές της Νορβηγίας, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στην εθνική ομάδα της χώρας τους, που αγωνίζεται στο Μουντιάλ.

Ακολουθώντας το παράδειγμα των φιλάθλων στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, οι Νορβηγοί βουλευτές συμμετείχαν στο γνωστό πλέον «Viking Row», αναπαριστώντας την κίνηση της κωπηλασίας μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου.

Με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, οι βουλευτές της χώρας των «Βίκινγκς» έστειλαν το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης στους ποδοσφαιριστές της εθνικής Νορβηγίας.

Δείτε το βίντεο:

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ΝΟΡΒΗΓΙΑΜΟΥΝΤΙΑΛ

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