Οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν όρος για συνομιλίες με ΗΠΑ – Τα πλήγματα στον Λίβανο απειλούν τη συμφωνία

Ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επέμεινε σήμερα στην ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν κατά τις μελλοντικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Όπως τους έχουμε δείξει καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, εμμένουμε σθεναρά στον σεβασμό των όρων και των κόκκινων γραμμών που έχουν οριστεί, και στην υπεράσπιση των συμφερόντων του ιρανικού έθνους», σημείωσε ο Γαλιμπάφ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Αν ο εχθρός φανεί υπερβολικός» στα αιτήματά του, «έχουμε αποδείξει ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε και ότι δεν θα διστάσουμε να δώσουμε μια δριμεία απάντηση», πρόσθεσε.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα πρωτόκολλο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία εξ αποστάσεως με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε παρόμοια δήλωση, όπου επαναβεβαιώνει ότι τα εθνικά συμφέροντα παραμένουν η «κόκκινη γραμμή» της χώρας του, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Η υπογραφή αυτή αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο σε πιο προωθημένες και τεχνικές διαπραγματεύσεις διάρκειας εξήντα ημερών, περίοδος η οποία μπορεί να ανανεωθεί, που θα επικεντρώνονται στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ενόψει μιας οριστικής συμφωνίας.

Ωστόσο οι πρώτες συνομιλίες που προβλέπονταν για σήμερα στην Ελβετία ματαιώθηκαν.

Ο Γαλιμπάφ έκανε τις δηλώσεις αυτές ύστερα από ανακοίνωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το πρωτόκολλο συμφωνίας, το οποίο τελικά επικύρωσε.

Αυτό προβλέπει κυρίως τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου στον Λίβανο. Ωστόσο ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο 18 ανθρώπων και τον τραυματισμό 33, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, ενώ το Ισραήλ θρηνεί από την πλευρά του 4 στρατιωτικούς.

Η συμφωνία επέτρεψε εξάλλου την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβληθεί για δύο μήνες στα ιρανικά λιμάνια και το άνοιγμα από την Τεχεράνη του Στενού του Ορμούζ, θαλάσσιας οδού κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

Στο Ιράν, η συμφωνία αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά ορισμένων συντηρητικών οι οποίοι εναντιώνονται σε παραχωρήσεις, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου αυτού διαύλου.

«Οι Αμερικανοί δεν σέβονται καμία δέσμευση, δεν ήταν ποτέ πιστοί σε καμία συμφωνία και δεν θα είναι ποτέ», δήλωσε σε αυτό το πνεύμα ο Χοσεΐν Σαριατμανταρί, διευθυντής της εφημερίδας που πρόσκειται στους υπερσυντηρητικούς Kayhan σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες, Πέμπτη, στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Το Στενό του Ορμούζ είναι το μέσο για να εξασφαλίσουμε αποζημιώσεις» κατά τις διαπραγματεύσεις, έκρινε.

Αραγτσί: Το Ισραήλ ότι επιθυμεί ένα «διαρκή πόλεμο»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδιώκει ένα «διαρκή πόλεμο», μετά από τη δήλωση του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ που είπε ότι «όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», «μετά τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών.

«Αυτό δεν είναι το παραλήρημα ενός τυχαίου τρελού γενοκτόνου. Είναι μια δημόσια δήλωση του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του ισραηλινού καθεστώτος», έγραψε ο Αραγτσί στο X.

«Η γενοκτονική αίρεση θανάτου, με έδρα της το Τελ Αβίβ, αποτελεί μια απειλή για όλη την ανθρωπότητα... Ο μοναδικός της στόχος είναι ένας διαρκής πόλεμος», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Παράλληλα η Τεχεράνη καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και προειδοποίησε για τις συνέπειές τους για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ φέρουν άμεση ευθύνη για την κατάσταση.

Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε ότι η διακοπή του πολέμου στον Λίβανο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και πρόσθεσε ότι το Ιράν θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντα, την ασφάλεια και τους συμμάχους του.

Πρόεδρος Αούν: Οι ισραηλινές επιθέσεις υπονομεύουν τις προσπάθειες

Η εντατικοποίηση των θανατηφόρων ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο υπονομεύει τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη χώρα μετά το ιρανοαμερικανικό μνημόνιο κατανόησης, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Καθώς αυτές οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει 21 άτομα και τραυματίσει 39 από χθες το βράδυ στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας, ο Αούν κατήγγειλε «μια επικίνδυνη και κατακριτέα κλιμάκωση» που έχει στοιχίσει τη ζωή σε «δεκάδες αθώους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών», τονίζει ανακοίνωση της προεδρίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Λιβάνου, αυτές οι επιθέσεις «υπονομεύουν όλες τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εδραίωση της εκεχειρίας και τον τερματισμό του πολέμου, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν», οι οποίες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης την Τετάρτη με στόχο την επίτευξη παύσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ