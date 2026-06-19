Μαύρη τρύπα 80 δισ. δολαρίων: Ο πόλεμος με το Ιράν φέρνει πονοκέφαλο στην Ουάσινγκτον

Αντιμέτωπη με ένα τεράστιο οικονομικό βάρος βρίσκεται η αμερικανική κυβέρνηση, καθώς το Πεντάγωνο φέρεται να ζητά πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη δαπανών που συνδέονται με τον πόλεμο κατά του Ιράν, αλλά και για άλλες ανάγκες που δεν σχετίζονται άμεσα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, η ηγεσία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας ενημέρωσε μέλη του Κογκρέσου ότι ετοιμάζεται ένα νέο πακέτο χρηματοδότησης, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί το προσεχές διάστημα. Το πακέτο δεν θα αφορά αποκλειστικά στρατιωτικές δαπάνες, καθώς προβλέπεται να περιλαμβάνει επίσης κονδύλια για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, καθώς και πόρους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Η σύγκρουση με το Ιράν έχει ήδη επιβαρύνει σημαντικά τα αμερικανικά δημόσια οικονομικά. Εκτιμήσεις από κύκλους του Πενταγώνου ανεβάζουν το μέχρι σήμερα κόστος των επιχειρήσεων σε περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής εικόνα για το τελικό οικονομικό αποτύπωμα του πολέμου.

Το ζήτημα εξελίσσεται σε μείζον πολιτικό πονοκέφαλο για την Ουάσιγκτον. Προηγούμενο αίτημα της κυβέρνησης για ακόμη μεγαλύτερη χρηματοδότηση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο, με αρκετούς βουλευτές να εκφράζουν ανησυχίες τόσο για το ύψος των δαπανών όσο και για τη συνολική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η κυβέρνηση συνεχίζει να υπερασπίζεται την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών κονδυλίων, επιμένοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις απαιτούν αυξημένες στρατιωτικές δυνατότητες. Ωστόσο, η συζήτηση για τα δισεκατομμύρια που κατευθύνονται στον πόλεμο αναμένεται να οξύνει περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών.

Το νέο αίτημα θα πρέπει πρώτα να λάβει το πράσινο φως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λευκού Οίκου πριν κατατεθεί επίσημα στο Κογκρέσο. Όλα δείχνουν πάντως ότι η έγκρισή του θα συνοδευτεί από σκληρές πολιτικές συγκρούσεις γύρω από το κόστος της εμπλοκής των ΗΠΑ, τους στρατηγικούς στόχους της εκστρατείας και τις επιπτώσεις που έχει στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.