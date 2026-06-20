Μάχη ανακοινώσεων για το Ορμούζ: Οι ΗΠΑ λένε «παραμένει ανοιχτό», οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία

Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί.

«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ», είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom), πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Τιμ Χόκινς. «Η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι».

Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο του Ορμούζ

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα Στενά και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή, θέτοντας υπό νέα αμφισβήτηση το μέλλον της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, η οποία είχε ως στόχο να ανοίξει τον δρόμο για εις βάθος ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr εξάλλου μετέδωσε δηλώσεις ενός συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι «αν συμφωνία μείνει στα χαρτιά, η ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή θα παραμείνει σταματημένη».

Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή, καθώς τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί από την Παρασκευή.

Οι ισραηλινές επιθέσεις «δεν είναι μόνο παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου» ανέφερε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «ο ισραηλινός κατακτητής ευθύνεται πλήρως» για την κατάσταση.

Σύμφωνα με τη φιλοϊρανική οργάνωση, το Ισραήλ «ουδέποτε αποδέχτηκε τους όρους της κατάπαυσης του πυρός», συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι εκείνη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός.

«Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να παραβιάζει διαρκώς την κατάπαυση του πυρός» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Όρεν Μαρμορστάιν.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και του σιιτικού κινήματος συνεχίζονται στον νότιο Λίβανο.

«Φρένο» από Νετανιάχου στις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Ο Ισραηλινός Στρατός έλαβε εντολή να περιορίσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο, έπειτα από οδηγίες του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η εξέλιξη έρχεται εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή και λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ιράν για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ έδωσαν εντολή στον Ισραηλινό Στρατό να «συγκρατήσει τα πυρά του» στον Λίβανο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη ύστερα από συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο.

Ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στην Ελβετία

Προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και μεσολαβητριών χωρών ξεκίνησαν το Σάββατο στο Μπούργκενστοκ, κοντά στη Λουκέρνη της Ελβετίας, με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης που συμφωνήθηκε μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο και παραβιάσεις των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία.

Το ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει «ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο» για τη διευκόλυνση των συνομιλιών, επισημαίνοντας ότι διπλωμάτες από διάφορες χώρες συμμετέχουν στις προσπάθειες διατήρησης του διαλόγου. Για λόγους εμπιστευτικότητας δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες για τους συμμετέχοντες ή το περιεχόμενο των επαφών.

Διπλωματική πηγή χαρακτήρισε τις συνομιλίες «προπαρασκευαστικές», ενώ οι υψηλού επιπέδου διαπραγματεύσεις που είχαν προγραμματιστεί για χθες αναβλήθηκαν, εν μέσω νέας αβεβαιότητας και ενώ το Ισραήλ συνέχιζε τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το ελβετικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS, στις συνομιλίες συμμετέχουν αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και εκπρόσωποι του Κατάρ και του Πακιστάν, που λειτουργούν ως μεσολαβητές. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβεν Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ κατευθύνονται προς την Ελβετία, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι θα μεταβεί επίσης εκεί εντός των επόμενων ημερών.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, προειδοποιώντας ότι εάν η άλλη πλευρά δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, η Τεχεράνη θα λάβει τα αναγκαία μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΚΥΠΕ