Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός από ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό - Η Μόσχα έκλεισε τα αεροδρόμιά της μετά από μαζική επίθεση με drones

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Ισκαντέρ στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στο προσωρινό κλείσιμο των τεσσάρων αεροδρομίων της Μόσχας, μετά από μαζική ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Νεκρός και τρεις τραυματίες στην Οδησσό

Ο περιφερειάρχης της Οδησσού ανέφερε μέσω Telegram ότι η ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Ισκαντέρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πύραυλος έπληξε αγροτική επιχείρηση στην περιφέρεια της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιές σε οχήματα και σε δεξαμενή καυσίμων. Από την επίθεση ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.

Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές αρχές.

Κλείσιμο των αεροδρομίων της Μόσχας μετά από επίθεση με drones

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο των τεσσάρων αεροδρομίων που εξυπηρετούν τη Μόσχα, μετά από αναφορές για μαζική ουκρανική επίθεση με drones.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανέφερε σε διαδοχικές αναρτήσεις στο Telegram ότι οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν ή κατέστρεψαν συνολικά 59 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δύο ωρών, από τις 03:02 έως τις 05:07 τοπική ώρα.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής πληροφορίες για τυχόν θύματα ή ζημιές από την επίθεση, ενώ δεν έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα οι ισχυρισμοί της Μόσχας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ