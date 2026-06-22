Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ από πρωθυπουργός και ηγέτης των Εργατικών

Την παραίτησή του από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, σε δήλωσή του έξω από την Downing Street, σύμφωνα με το live του BBC.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι το ερώτημα που τέθηκε στο κόμμα του ήταν κατά πόσο ο ίδιος είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για να το οδηγήσει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Όπως είπε, «άκουσε την απάντηση» του κόμματός του και την αποδέχεται.

Μένει πρωθυπουργός μέχρι τη διαδοχή

Σύμφωνα με το BBC, ο Στάρμερ ανέφερε ότι μίλησε το πρωί με τον Βασιλιά, προκειμένου να τον ενημερώσει για την απόφασή του να παραιτηθεί. Παράλληλα, ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας διαδοχής, με τις υποψηφιότητες για την ηγεσία να ανοίγουν στις 9 Ιουλίου και τη διαδικασία να ολοκληρώνεται πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου.

Αυτό, όπως αναφέρει το BBC, σημαίνει ότι νέος ηγέτης των Εργατικών θα βρίσκεται στη θέση του πριν από την επιστροφή της Βουλής τον Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, ο Στάρμερ δήλωσε ότι θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού.

"New leader will be in place before Parliament returns in September, I will remain in post until the contest is complete"



Keir Starmer announces he will resign as UK prime minister and leader of the Labour Party



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«Θα στηρίξω πλήρως τον διάδοχό μου»

Ο Στάρμερ δεσμεύθηκε επίσης ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει μια ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας, δηλώνοντας ότι θα στηρίξει πλήρως τον διάδοχό του. Όπως είπε, ο επόμενος πρωθυπουργός θα παραλάβει μια Βρετανία «ισχυρότερη και δικαιότερη» από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια.

Ο Στάρμερ ευχαρίστησε τους φίλους και συνεργάτες που στάθηκαν στο πλευρό του τα τελευταία έξι χρόνια, καθώς και το προσωπικό της Downing Street και τη «σπουδαία δημόσια υπηρεσία».

Ο απολογισμός του στην ηγεσία των Εργατικών

Στη δήλωσή του, ο Στάρμερ υποστήριξε ότι κάθε απόφαση που έλαβε είχε ως γνώμονα το συμφέρον της χώρας, λέγοντας ότι προσπάθησε να θέσει πρώτα τη Βρετανία.

Πριν ανακοινώσει την παραίτησή του, έκανε απολογισμό της πορείας του στην ηγεσία των Εργατικών, αναφέροντας ότι παρέλαβε ένα κόμμα «πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο». Όπως είπε, πολλοί θεωρούσαν τότε ότι το Εργατικό Κόμμα είχε τελειώσει πολιτικά, ωστόσο ο ίδιος απέδειξε το αντίθετο.

Ο Στάρμερ ανέφερε επίσης ότι άλλαξε το κόμμα, απομακρύνοντας, όπως είπε, «το δηλητήριο του αντισημιτισμού», ενώ υποστήριξε ότι αποκατέστησε την εμπιστοσύνη στην οικονομία, την άμυνα και την εθνική ασφάλεια.

Αναφερόμενος στην άνοδό του στην εξουσία, ο Στάρμερ χαρακτήρισε την είσοδό του στην Downing Street το 2024 ως την πιο περήφανη στιγμή της ζωής του. Όπως είπε, μπήκε στην πολιτική για να αλλάξει προς το καλύτερο τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η εικόνα έξω από την Downing Street

Η ανακοίνωση έγινε ενώ στην Downing Street είχαν συγκεντρωθεί στελέχη της κυβέρνησης και συνεργάτες του Βρετανού πρωθυπουργού. Σύμφωνα με το BBC, ανάμεσά τους βρισκόταν και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι.

Η εξέλιξη, με βάση το BBC, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική για τη βρετανική πολιτική σκηνή, καθώς έρχεται μόλις δύο χρόνια μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη των Εργατικών στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2024.

Με πληροφορίες από το BBC