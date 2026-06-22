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BBC: Ο Άντι Μπέρναμ επιβεβαιώνει ότι θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία μετά την παραίτηση Στάρμερ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, καλώντας σε μια ομαλή και υπεύθυνη μεταβατική διαδικασία.

Ο Άντι Μπέρναμ επιβεβαίωσε ότι θα διεκδικήσει τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία, μετά την παραίτηση του τελευταίου, σύμφωνα με το BBC.

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Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπέρναμ απέτισε αρχικά φόρο τιμής στον απερχόμενο πρωθυπουργό, αναφέροντας ότι «ο Κιρ προσέφερε τεράστιες υπηρεσίες στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία και την αφοσίωσή του σε μια τόσο δύσκολη περίοδο», όπως μεταδίδει το BBC.

Η απόφαση του Στάρμερ «σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεταβατικής περιόδου και είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπευθυνότητα», ανέφερε ακόμη ο Μπέρναμ, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι θα είναι υποψήφιος στη διαδικασία διαδοχής. «Θα θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση αυτής της διαδικασίας», πρόσθεσε, σύμφωνα με το BBC.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι «η χώρα αναμένει σταθερότητα, σοβαρότητα και συνεχή επικέντρωση στα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία και αυτό ακριβώς θα έχει», ενώ πρόσθεσε ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η κοινή προσπάθεια ώστε η χώρα να επιστρέψει «εκεί όπου όλοι θέλουμε να βρίσκεται», μεταδίδει το BBC.

Οι πολίτες, όπως είπε, «θέλουν να δουν πρόοδο στην οικονομική ανάπτυξη, στο κόστος ζωής, στις δημόσιες υπηρεσίες, στη στέγαση και στις ευκαιρίες για τη νέα γενιά», τονίζοντας παράλληλα ότι «η πολιτική αλλαγή δεν πρέπει ποτέ να αποσπά την προσοχή από την ευθύνη να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων», σύμφωνα πάντα με το BBC.

Κλείνοντας, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι «το Εργατικό Κίνημα ήταν πάντοτε πιο ισχυρό όταν κοιτάζει μπροστά με αυτοπεποίθηση και σκοπό», προσθέτοντας ότι η μετάβαση πρέπει να αποτελέσει «μια θετική διαδικασία ανανέωσης για το κόμμα μας και τη χώρα μας», όπως αναφέρει το BBC.

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