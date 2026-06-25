H Anthropic κατηγορεί την Κίνα ότι «έκλεψε» τις προηγμένες ικανότητες του Claude

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη αποκτά νέα διάσταση, μετά τις σοβαρές καταγγελίες της Anthropic κατά της Alibaba. Η αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει ότι ο κινεζικός τεχνολογικός όμιλος επιχείρησε, μέσω συνδεδεμένων εταιρειών, να υποκλέψει προηγμένες ικανότητες του Claude, αξιοποιώντας μια τεχνική γνωστή ως «απόσταξη».

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε η Anthropic προς την αμερικανική Γερουσία, η επίμαχη επιχείρηση αφορούσε τη χρήση απαντήσεων ενός ισχυρού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης για την εκπαίδευση ενός πιο αδύναμου. Η εταιρεία κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη επίθεση αυτού του είδους που έχει εντοπίσει μέχρι σήμερα.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, σχεδόν 25.000 διαφορετικοί λογαριασμοί πραγματοποίησαν 28,8 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις με το Claude μέσα σε διάστημα περίπου ενάμιση μήνα, από τις 22 Απριλίου μέχρι τις 5 Ιουνίου 2026. Η Anthropic υποστηρίζει ότι η δραστηριότητα αυτή είχε οργανωμένο χαρακτήρα και στόχευε στις πιο προηγμένες λειτουργίες του μοντέλου.

Η επιστολή, με ημερομηνία 10 Ιουνίου, εστάλη στους γερουσιαστές Τιμ Σκοτ και Ελίζαμπεθ Γουόρεν, οι οποίοι ηγούνται της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Η αποστολή της έγινε ενόψει προγραμματισμένης συνεδρίασης για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic συνδέει την υπόθεση με τη γενικότερη ανησυχία των ΗΠΑ για την κινεζική τεχνολογική άνοδο, υπενθυμίζοντας ότι η Alibaba έχει ενταχθεί σε αμερικανική μαύρη λίστα λόγω φερόμενων δεσμών με τον κινεζικό στρατό. Στο ίδιο κείμενο, η εταιρεία προειδοποιεί ότι τέτοιες επιθέσεις μετατρέπουν τεράστιες αμερικανικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη σε έμμεση ενίσχυση των γεωπολιτικών ανταγωνιστών των ΗΠΑ.

Κατά την Anthropic, η επιχείρηση στόχευσε χαρακτηριστικά του Claude που σχετίζονται με τη συλλογιστική του ικανότητα, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις πιο εξελιγμένες μορφές απαντήσεων του μοντέλου. Η εταιρεία περιγράφει την υπόθεση ως επίθεση «βιομηχανικής κλίμακας».

Οι καταγγελίες έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων αμερικανικών προειδοποιήσεων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Τον Απρίλιο, ο Λευκός Οίκος είχε κατηγορήσει την Κίνα ότι υποκλέπτει τεχνογνωσία και πνευματική ιδιοκτησία από αμερικανικές εταιρείες του κλάδου.

Η Anthropic είχε διατυπώσει ανάλογες καταγγελίες και τον Φεβρουάριο, στρέφοντας τότε τα πυρά της κατά της κινεζικής DeepSeek. Η τελευταία είχε προκαλέσει αίσθηση στον τεχνολογικό κόσμο το 2025, παρουσιάζοντας ένα προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης χαμηλού κόστους. Παρόμοιες ανησυχίες για κινεζικές εταιρείες έχουν εκφραστεί και από την OpenAI.

Δύο ημέρες μετά τη σύνταξη της επιστολής της Anthropic, στις 12 Ιουνίου, η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από την εταιρεία να εμποδίσει την πρόσβαση χρηστών εκτός ΗΠΑ στο νέο μοντέλο Fable. Πρόκειται για πιο περιορισμένη έκδοση του μοντέλου Mythos, το οποίο φέρεται να διαθέτει προηγμένες δυνατότητες στον τομέα των κυβερνοεπιθέσεων.

Η Anthropic εξέφρασε διαφωνία με το αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης, ωστόσο τελικά αποφάσισε να αποσύρει πλήρως το Fable.