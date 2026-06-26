Βενεζουέλα: Αγωνιώδης μάχη με τον χρόνο μέσα στα συντρίμμια - Τουλάχιστον 235 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και φόβοι για ακόμη περισσότερα θύματα, καθ' οδόν ο ΟΗΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές.

Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων, με την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές να παραμένει κρίσιμη.

Κάτοικοι και διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο προσπαθώντας να εντοπίσουν συγγενείς και φίλους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια κτηρίων.

Ομάδες διασωστών, σε συντονισμό με τον ΟΗΕ, είναι καθ' οδόν προς τη χώρα, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες

Ομάδες με ειδικευμένους διασώστες, σε συντονισμό με τον ΟΗΕ, βρίσκονται καθ’ οδόν για να συμμετάσχουν στις έρευνες για ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στα χαλάσματα ύστερα από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, που έχει στοιχίσει έως τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 188 νεκρούς

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας Χόρχε Ροδρίγκες, 1.520 είναι οι τραυματίες και 200 οι εγκλωβισμένοι σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, .

Οι διασώστες «είναι ήδη καθ’ οδόν προς τη χώρα μας για να συμμετάσχουν στις προσπάθειες», ανακοίνωσε η Ντέλσι Ροντρίγκες με τις δηλώσεις της να μεταδίδονται από την τηλεόραση. Η ίδια πρόσθεσε ότι μίλησε με αρκετούς ξένους ηγέτες και με αξιωματούχο του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα.

Νωρίτερα, η Ροντρίγκες είχε ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί και περί τους 1.000 οι τραυματίες, με βάση νεότερο και προσωρινό απολογισμό, από τις φονικές σεισμικές δονήσεις που έπληξαν την Βενεζουέλα. Περί τις 30 μετασεισμικές δονήσεις έχουν σημειωθεί μετά τον σφοδρό διπλό σεισμό, δήλωσε η ίδια.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε χθες το απόγευμα (Τετάρτη, τοπική ώρα) σε απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων δυτικά του Καράκας, ενώ λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών.

Η περιοχή του επλήγη περισσότερο φαίνεται να είναι η πολιτεία της Λα Γκουάιρα, βορείως της πρωτεύουσας Καράκας, όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκέτια, το οποίο έκλεισε καθώς έχει υποστεί ζημιές, και η παράκτια πόλη Κάτια λα Μαρ, όπου έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια.

Σε αυτή την πόλη που βυθίστηκε στο σκοτάδι λόγω της διακοπής στην ηλεκτροδότηση, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε κατοίκους να απομακρύνουν ερείπια από κτίρια, κρατώντας φακούς και φωνάζοντας τα ονόματα των δικών τους ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν εκεί.

Η Λισμπέτ Βάσκες, 37 ετών, περιγράφει τη «χαοτική» σκηνή όπου η ίδια και η οικογένειά της κατάφεραν να διαφύγουν από τα παράθυρα του διαμερίσματός τους την τελευταία στιγμή ενώ το κτίριό τους «βυθιζόταν» στο έδαφος. «Ήταν τρομακτικό», δήλωσε. «Οι γείτονες από τα κάτω διαμερίσματα έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια, προσπαθούμε να τους βγάλουμε».

«Δεν μας μένει πια τίποτα. Για την ώρα, δεν έχουμε τίποτα, ούτε τη δύναμη ούτε το κουράγιο να μπούμε μέσα», δηλώνει ο 49χρονος κάτοικος Λάρι Ρόχας, μπροστά από ένα σωρό ερειπίων όπου βρίσκονται θαμμένοι συγγενείς του.

Το USGS, χρησιμοποιώντας μοντέλα προβλέψεων για να εκτιμήσει τον αριθμό των νεκρών, δήλωσε ότι πιθανόν να ανέλθει σε χιλιάδες, με σημαντική πιθανότητα να ξεπεράσει τους 10.000. Ιστοσελίδα που συστήθηκε για την αναζήτηση και εντοπισμό αγνοουμένων και αναρτήθηκε στο Χ από ηγετικές προσωπικότητες της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, πολλοί εκ των οποίων είναι εκτός χώρας, ανέφερε περισσότερους από 10.000 ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν δώσει σημεία ζωής έως τις 5.40 πμ (τοπική ώρα, 12:40 ώρα Ελλάδας).

Οι περισσότεροι Βενεζουελάνοι ήταν σπίτι τους όταν σημειώθηκε ο διπλός σεισμός καθώς ήταν επίσημη αργία.

Πολλοί Βενεζουελάνοι προσπαθούν με ό,τι μέσο διαθέτουν να απεγκλωβίσουν φίλους και συγγενείς που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια των γκρεμισμένων κτιρίων, πολλές ώρες μετά τους δίδυμους σεισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 164 ανθρώπους, με βάση τον προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.

Κτίρια ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα, βουνά από χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους: στο επίκεντρο του σεισμού, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν συγκλονιστικές σκηνές καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος.

Η ζώνη που έχει πληγεί περισσότερο είναι αυτή της Λα Γκουάιρα, στα βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας. Εκεί βρίσκονται το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία, που έκλεισε επειδή υπέστη τεράστιες ζημιές, καθώς και η παραθαλάσσια πόλη Κάτια Λα Μαρ, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν.









Σε ένα από αυτά κατοικούσε ο Αντόνιο Μπερμούδες: «Υπάρχει ένα σημείο όπου μια νεαρή, η Τζένιφερ, από τον ενδέκατο όροφο, μου απάντησε. Αλλά δεν έχουμε κανένα εργαλείο, δεν έχουμε κανένα μέσο για να την βοηθήσουμε να βγει», είπε ο ανδρας.

Στο ίδιο σημείο, η Λίσμπετ Βάσκες, 37 ετών, αφηγείται πώς η οικογένειά της γλίτωσε την τελευταία στιγμή: πήδηξαν από τα παράθυρα ενώ το κτίριο είχε αρχίσει ήδη να γκρεμίζεται. «Ήταν τρομακτικό. Οι γείτονες στους επάνω ορόφους θάφτηκαν, προσπαθούμε να τους βγάλουμε».

«Δεν μας έμεινε τίποτα. Τίποτα απολύτως, ούτε καν το κουράγιο να μπούμε εκεί μέσα», είπε ο Λάρι Ρόχας, 49 ετών, μπροστά σε ένα σωρό συντριμμιών όπου έχουν εγκλωβιστεί συγγενείς του.

«Χρειαζόμαστε ανθρώπους να έρθουν να μας βοηθήσουν. Εδώ βρίσκεται ένα κοριτσάκι, εγκλωβισμένο από χθες το βράδυ. Μπορούμε να την βγάλουμε, χρειαζόμαστε μια μπουλντόζα», είπε ο 48χρονος Ντάνι Ρίσο, άλλος κάτοικος της περιοχής.

Ο συνομήλικός του Ζαν Αλεξάντερ Καπότε, που έχασε την πεθερά του και αναζητά απεγνωσμένα την αγνοούμενη κόρη του, έκανε έκκληση για «βοήθεια, γρήγορα».

Η διεθνής βοήθεια οργανώνεται αλλά θα απαιτηθεί «μια μαζική, συλλογική προσπάθεια», προειδοποίησε νωρίτερα ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ.

Οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν ότι θα ανταποκριθούν «γρήγορα και αποτελεσματικά», όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στέλνοντας «αμέσως» βοήθεια και διασώστες.

Η Κίνα, η Ινδία, ακόμη και το Ιράν (παραδοσιακός σύμμαχος της Βενεζουέλας), πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, πρότειναν βοήθεια, είτε ομάδες έρευνας και διάσωσης, είτε γιατρούς και νοσηλευτές.

Λεηλασίες στην Κάτια Λα Μαρ

Μια ομάδα δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε λεηλασίες στην Κάτια Λα Μαρ, στα παράλια της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, άνδρες και γυναίκες έβγαιναν με σακούλες γεμάτες με τρόφιμα από ένα εμπορικό κατάστημα που είχε εν μέρει τυλιχθεί στις φλόγες.

«Η γη τρέμει»

Σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, που κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 164 και οι τραυματίες 971.

Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, στις 18.04 τοπική ώρα (01.04 της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας). Με βάση στοιχεία της αμερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας USGS, ο σεισμός των 7,5 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στη Βενεζουέλα από το 1900.

Η πρώτη δόνηση προερχόταν από εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων και το επίκεντρό της εντοπίστηκε περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Ακολούθησε, 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ο δεύτερος, ισχυρότερος σεισμός, που προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 20 μετασεισμοί.

Στο Καράκας, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με μπάζα και γυαλιά. Πολλοί άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα τους στο ύπαιθρο ή μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο είπε ότι διέταξε να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο «για να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα».

Το πρωί σήμερα, σχεδόν κανένα κατάστημα δεν άνοιξε. Στους δρόμους, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων ήταν πυκνή καθώς πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από επικίνδυνα, ετοιμόρροπα κτίρια.

«Η γη τρέμει, τρέμει τώρα» ακούστηκαν να φωνάζουν κατά τη διάρκεια ενός μετασεισμού, οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από ένα ήδη γκρεμισμένο κτίριο. Κάποιοι παρατηρούσαν τις ομάδες διάσωσης, άλλοι επιχειρούσαν να εντοπίσουν αγνοούμενους κάτω από τα τσιμέντα.

«Η βοήθεια επείγει»

«Ακόμη και πριν από τους σεισμούς, περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα χρειάζονταν ανθρωπιστική βοήθεια», υπενθύμισε ο Φλέτσερ. «Η καταστροφή αυτή μπορεί να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ευπάθειες. Η διεθνής, βιώσιμη στήριξη των ανθρωπιστικών οργανισμών που επεμβαίνουν επί του πεδίου είναι βασική και επείγουσα», πρόσθεσε.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία είναι κλειστό επειδή υπέστησαν μεγάλες ζημιές οι υποδομές του, όμως το Καράκας διαθέτει το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί μέχρι τη γειτονική Κολομβία, στην Μπογοτά, σε μια απόσταση 1.000 χιλιομέτρων. Πολλοί τους αισθάνθηκαν και σε πόλεις της βόρειας Βραζιλίας.

Το 1997 στο Καριάκο, στη βορειοανατολική Βενεζουέλα, σκοτώθηκαν από σεισμό 73 άνθρωποι ενώ το 1967, από άλλο σεισμό στο Καράκας, οι νεκροί ανήλθαν σε 236.

ΟΗΕ για Βενεζουέλα: Ο Γκουτέρες εκφράζει αλληλεγγύη μετά τους καταστροφικούς σεισμούς - Κινητοποίηση για ανθρωπιστική βοήθεια

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «βαθύτατα θλιμμένος» για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι καταστροφικοί σεισμοί που έπληξαν χθες τη Βενεζουέλα.

Σε δήλωση που αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, τον Στεφάν Ντουζαρίκ, ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει τα «ειλικρινή συλλυπητήριά» του στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματίες.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, έχουν καταγραφεί σημαντικές καταστροφές σε αρκετές πολιτείες, μεταξύ των οποίων και στην πρωτεύουσα Καράκας. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί, ενώ άλλοι παραμένουν παγιδευμένοι ή εξακολουθούν να αγνοούνται. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί.

Τα Ηνωμένα Έθνη στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της Ανθρωπιστικής Ομάδας Χώρας, κινητοποιούν βοήθεια και συνεργάζονται στενά με την κυβέρνηση και τους εταίρους τους για τη στήριξη της ανταπόκρισης. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων διευκολύνει την ανάπτυξη ομάδων έρευνας και διάσωσης.

Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει τις προσφορές αλληλεγγύης και στήριξης από κράτη-μέλη «σε αυτή την κρίσιμη στιγμή» και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό και την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΟ ΕΡΤ, AΠΕ, AFP