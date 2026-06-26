Παρίσι και Ρώμη θέλουν να συγκροτήσουν έναν πολυεθνικό «συνασπισμό» για να διαδεχτεί τη FINUL στον Λίβανο

Η Γαλλία και η Ιταλία θέλουν να συγκροτήσουν έναν πολυεθνικό "συνασπισμό" στο τέλος της θητείας της Προσωρινής Δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL / UNIFIL) τον Δεκέμβριο για την ενίσχυση της "κυριαρχίας στον Λίβανο", ανακοίνωσαν ο Εμανουέλ Μακρόν και η Τζόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια συνόδου στην Αντίμπ.

"Θέλουμε να συγκροτήσουμε έναν συνασπισμό ως προς τον μηχανισμό μετά τη FINUL, προφανώς σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη, για την ενίσχυση της κυριαρχίας του Λιβάνου και των ενόπλων δυνάμεών του και για να εμποδίσουμε το έδαφός του να γίνει το εφαλτήριο μιας περιφερειακής κλιμάκωσης", δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

"Η Ιταλία και η Γαλλία μπορούν απόλυτα να κάνουν τη διαφορά. Είναι επιβεβλημένο, κατά την άποψή μας, να εγγυηθούμε μια διεθνή παρουσία που αποφεύγει ένα κενό ασφαλείας εξαιρετικά επικίνδυνο", δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Μακρόν και Μελόνι συναντήθηκαν σήμερα στην Αντίμπ, στην Κυανή Ακτή, για την πρώτη τους και μάλλον τελευταία σύνοδο κορυφής, για να δώσουν μια νέα ώθηση στη σχέση μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών έπειτα από μια σειρά προσωπικών διαφωνιών.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας υποδέχτηκε την πρωθυπουργό της Ιταλίας, η οποία έφθασε με 30 λεπτά καθυστέρηση στο Μουσείο Πικάσο στην Αντίμπ λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Οι δύο ηγέτες, χαμογελαστοί, αγκαλιάστηκαν και αντάλλαξαν σύντομη χειραψία.

"Λοιπόν, έλα, έλα!", είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας την να ανέβει στο μουσείο για μια σύντομη ιδιωτική ξενάγηση.

Είναι η πρώτη γαλλοϊταλική σύνοδος κορυφής από την έναρξη ισχύος το 2021 της Συνθήκης του Κυρινάλιου, η οποία αναβάθμισε τη διμερή σχέση στο επίπεδο αυτής μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου, και ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία προέρχεται από το μεταφασιστικό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας, τον Οκτώβριο του 2022.

Θα είναι μάλλον η τελευταία σύνοδος για τον Γάλλο πρόεδρο, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο του 2027.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ελπίζει από την πλευρά της, να είναι ξανά υποψήφια μετά τις βουλευτικές εκλογές του επόμενου έτους.

Η σύνοδος κορυφής περιορίστηκε σε λίγες ώρες, με συνομιλίες, υπογραφές συμφωνιών και συνέντευξη Τύπου, πριν από ένα δείπνο εργασίας.

Καθώς οι αιχμές, οι λογομαχίες και οι κρίσεις μεταξύ των δύο ηγετών ξεχάστηκαν, μήπως ο καθένας τους έχει αποφασίσει να κλέψει τα φώτα της δημοσιότητας στην ευρωπαϊκή σκηνή;

Το Μέγαρο των Ηλυσίων έχει μόνο ένα σύνθημα: "επιστροφή στα θεμελιώδη στοιχεία της γαλλοϊταλικής σχέσης".

Και η σχέση αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα, με 112 δισεκατομμύρια ευρώ σε εμπορικές ανταλλαγές το 2025 και πολλές συνεργασίες στην άμυνα, την ενέργεια, στο διάστημα.

Η εστίαση τους τελευταίους μήνες είναι στην ενίσχυση των καλών σχέσεων, κυρίως γιατί η Τζόρτζια Μελόνι έχει αποστασιοποιηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως μετά κάποιες οξύτατες αλληλοεπικρίσεις τις τελευταίες ημέρες.

"Η Μελόνι βασίστηκε στη συμμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ", αλλά η σύγκρουσή τους "αποδεικνύει ότι οι εθνικιστές και οι εθνικισμοί δεν καταφέρνουν να συμμαχίσουν", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σέρτζιο Φαμπρίνι, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Luiss της Ρώμης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός είναι επομένως "αναγκασμένη να επιστρέψει στην αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης", στη συνέχιση της προσπάθειάς της για "κατευνασμό των εντάσεων" με τα άλλα κράτη μέλη.

Ήδη από τα τέλη του 2022, η σχέση με τη Γαλλία είχε επιδεινωθεί λόγω ενός πλοιαρίου με μετανάστες που η Ρώμη αρνήθηκε να δεχτεί, αναγκάζοντας το Παρίσι να το πράξει.

Τον Φεβρουάριο, ο Εμανουέλ Μακρόν προέτρεψε την Ιταλίδα πρωθυπουργό να σταματήσει "να σχολιάζει τι συμβαίνει στις άλλες χώρες", μετά τον θάνατο στη Γαλλία ενός ακτιβιστή της άκρας δεξιάς. "Ας μείνει ο καθένας στο σπίτι του και τα πρόβατα θα είναι καλά φυλαγμένα", δήλωσε χωρίς περιστροφές.

Πύραυλοι και δορυφόροι

Ωστόσο και οι δύο χώρες έχουν συμφέρον να συμφωνούν μεταξύ τους. "Είναι μια προφανής σχέση, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον", παραδέχεται το Ελιζέ, ενώ η ιταλική πλευρά επιμένει στη "στρατηγική σημασία" του "συντονισμού μεταξύ Ρώμης και Παρισιού" στα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα σε αυτούς τους καιρούς γεωπολιτικών αναταράξεων.

Καταρχήν, όσον αφορά την Ουκρανία, οι θέσεις συγκλίνουν, παρότι η πρωθυπουργός αποκλείει την αποστολή στρατιωτών εκεί σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, για να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο.

Παρίσι και Ρώμη εξέταζαν επίσης από κοινού τη συγκρότηση πολυεθνικής δύναμης που θα μπορούσε να διαδεχθεί τη FINUL στον Λίβανο, η εντολή της οποίας λήγει στο τέλος της χρονιάς.

Οι δύο αντιπροσωπείες --εννέα υπουργοί από κάθε πλευρά, εκτός από τους δύο ηγέτες-- επρόκειτο να υπογράψουν έναν οδικό χάρτη για την άμυνα, ο οποίος θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο γαλλοϊταλικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T, που παραδόθηκε στην Ουκρανία, με την ιδέα της "ανάπτυξης μιας κυρίαρχης ευρωπαϊκής προσφοράς" σε αυτόν τον τομέα.

Παρίσι και Ρώμη επεξεργάζονται επίσης μια μεγάλη συγχώνευση μεταξύ των ευρωπαϊκών δορυφόρων της Airbus, των Thales και Leonardo, η οποία ωστόσο έχει ανατασταλεί μετά τη γνωμοδότηση της ευρωπαϊκής αρχής ανταγωνισμού.

Με τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν, "συνειδητοποιούμε ότι ο χώρος του διαστήματος έχει γίνει απολύτως κεντρικός για τον στρατιωτικούς", τόνισε ο Ερβέ Ντερέ, διευθύνων σύμβουλος της Thales Alena Space, σε ένα γαλλοϊταλικό οικονομικό συνέδριο στη παρακείμενη πόλη Λε Κανέ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ